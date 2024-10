Dragon Ball-Fanzeichnung macht Gohan Black noch um einiges gefährlicher mit seiner Beast-Verwandlung

Beast-Gohan ist richtig stark - zum Glück gehört er in Dragon Ball zu den Guten.

Son Gohan, der als einer der stärksten Charaktere des Dragon-Ball-Universums gilt, hat im neuen Budokai-Tenkaichi-Nachfolger Dragon Ball: Sparking! Zero eine alternative Geschichte verpasst bekommen. Darin wird er zu Gohan Black, einer stärkeren Alternative von Goku Black.

Fanzeichnung zeigt Gohan Black in seiner Beast-Form

Ein Fan hat an den Gohan-Episoden und dem neuen Story-Pfad von Gohan Black so viel Freude gefunden, dass er oder sie ein Bild gezeichnet hat, das den neuen Schurken in seiner ultimativen Form zeigt. Die Zeichnung von User riiya_am könnt ihr hier oder auf X, ehemals Twitter, sehen:

Das ist auf dem Bild zu sehen: Künstler*in riiya_am hat Son Gohan in seiner Beast-Form gezeichnet, ihm aber die Kleidung sowie den Ohrring von Gohan Black verpasst. Seine Haare haben die typische silberne Farbe der Transformation angenommen und stehen steil nach oben. Die roten Augen sowie die lila Farbe seines Kis passen zu seinem bösen Charakter.

Würde Gohan Black in seiner Beast-Transformation zum Kanon der Geschichte hinzukommen, würde Son Goku und Co. ein gefährlicher Gegner erwarten. Die Verwandlung gehört aktuell zu den stärksten Transformationen der Saiyajins in Dragon Ball. Schließlich bricht sogar Son Goku im Manga Dragon Ball Super den Kampf gegen Beast-Gohan ab, weil er sich zufrieden mit seiner Stärke zeigt.

3:44 Dragon Ball Sparking! Zero zeigt in drei Minuten den epischen Kampf von Gohan gegen Cell

Fanzeichnungen, wie die von riiya_am zeigen, dass manche der Was-wäre-wenn-Szenarien von Dragon Ball: Sparking! Zero gut bei der Community ankommen und sogar die eigene Kreativität anregen. Wie das Spiel hingegen bei uns angekommen ist, könnt ihr in unserem Test auf GamePro nachlesen.

Dragon Ball: Sparking! Zero ist am 11. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erschienen. Im Arena-Prügler erwarten euch über 180 spielbare Charaktere sowie Charakter-Episoden, die wie im Fall von Gohan Black teilweise Was-wäre-wenn-Szenarien zeigen.

Wie gefällt euch Beast-Gohan-Black und wäre das ein Charakter, den ihr gerne im Kanon von Dragon Ball sehen würdet?