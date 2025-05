"Einfach verdammt cool": Dragon Ball Legends lässt zum siebten Geburtstag Ultra Instinkt Goku und Beast Gohan von der Leine

Goku und Gohan in ihren stärksten Formen - und endlich sehen wir in Dragon Ball Legends ein kombiniertes Kamehameha der beiden. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Das Handyspiel Dragon Ball Legends feiert inzwischen den siebten Jahrestag seiner weltweiten Veröffentlichung. Entsprechend können sich Spieler auf einige Neuerungen und besondere Animationen im Zuge der Feierlichkeiten freuen.

Eine dieser neuen Beschwörungen geht derzeit in den sozialen Medien viral, weil sie endlich das Zusammenspiel zwischen den zwei mächtigsten Formen von Son Goku und Son Gohan zeigt.

"Das ist verdammt cool": Neue Beschwörung zum Jubiläum begeistert Fans

Die im Rahmen des siebten Geburtstags veröffentlichte Beschwörungssequenz zeigt Ultra Instinkt Goku im Kampf gegen Cell Max und währenddessen von seinem Sohn in seiner Beast Gohan-Form unterstützt wird.

Gemeinsam führen sie einen kombinierten Kamehameha-Angriff aus, der Cell Max vollständig besiegt. Diese Animation dient als garantierte Belohnung für Legends Limited-Charaktere und ist sowohl im Hochformat als auch im Querformat implementiert, um eine optimale Darstellung auf verschiedenen Geräten zu gewährleisten.

Im unten eingebetteten Video findet ihr die Querformat-Version, weil wir das YouTube-Video mit 60 Fps einfach schicker finden:

Die Beast-Form ermöglichte es Gohan übrigens bereits, Cell Max im Alleingang mit relativer Leichtigkeit zu besiegen und sogar gegen Ultra Instinkt Goku bestehen zu können.

Da sollte es kaum verwundern, dass einige der Fanreaktionen auf sozialen Medien wie Reddit auf diese neue Animation fast schon Mitleid mit dem Bösewicht haben, der vom wahrscheinlich stärksten Kamehameha aller Zeiten hoffnungslos pulverisiert wurde.

3:13 Dragon Ball: Sparking! Zero-DLC 1 enthüllt Beast-Gohan als einen der neuen spielbaren Charaktere

Aber auch abseits davon zeigen die Fanreaktionen, wie eng die emotionale Bindung zu diesem legendären Vater-Sohn-Duo auch nach all den Jahren ausfällt - das alles ist "einfach verdammt cool zu sehen", wie einige Kommentare befinden.

Ich gestehe an dieser Stelle auch mal freimütig, dass mir das Grinsen bei der Animation auch nicht von der Backe fällt. Es fühlt sich wie eine weiterentwickelte Form des emotionsgeladenen Finales der Cell-Saga an (inzwischen auch fast 25 Jahre her) und bedient mein Nostalgie-Gen so sehr, dass ich mir überlege, mir Dragon Ball Legends nur für die neue Sequenz herunterzuladen.

Was haltet ihr von der neuen Dragon Ball-Animation?