Dragon Ball Super - Erstes Bild des neuen Bösewichts ist da: Eine Ziege

Dragon Ball Super fährt mehr als zweigleisig: Demnächst startet der Kinofilm Dragon Ball Super: Broly im Kino. Die ersten Reviews zur Weltpremiere fallen äußerst positiv aus.

Der Film setzt nach der Handlung der Anime-Serie ein, gleichzeitig läuft aber noch der Manga, der noch gar nicht auf dem Stand des Anime ist.

Im Manga muss die Geschichte rund um das Turnier der Macht erst noch beendet werden. Dann folgt allerdings statt den Geschehnissen des Films schon der nächste Story-Bogen. Manga-Leser lassen also vielleicht besser erstmal den Film und die Kritiken dazu links liegen.

Stattdessen widmen sie sich lieber dem neuen Dragon Ball Super Story-Arc. Mittlerweile steht nämlich nicht nur schon fest, worum es geht, offenbar gibt es sogar schon die ersten Bilder des neuen Super-Bösewichts.

Auf der offiziellen Webseite rührt V-Jump ordentlich die Werbetrommel.

Es geht dabei vor allem um die härtesten Widersacher Son Gokus, die den Dragon Ball-Helden noch erwarten:

The V-Jump website is hyping up Goku's upcoming tough foes: first the mysterious "escaped prisoner" in the new manga arc, then Jiren in DBS vol.8, and finally Broly in the movie. Presumably that's the "prisoner" in the back there. https://t.co/OD4Px4X4zw pic.twitter.com/Qn2xaOF1zs