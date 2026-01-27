Dragon Ball-Fans sollten sich nicht zu früh freuen, denn Supers Rückkehr könnte nur von kurzer Dauer sein

Die Zukunft von Dragon Ball Super steht nach wie vor in den Sternen. (© Akira Toriyama, Bird Studio / Toei Animation)

Bei der Genkidamatsuri wurde die Rückkehr des Dragon Ball Super-Animes angekündigt. Mit dem neuen Projekt “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol“ endet die über siebenjährige Funkstille der Serie – allerdings könnte es noch zu früh zum Feiern sein.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei nur um einen Film – und Dragon Ball Super könnte danach erneut für unbestimmte Zeit in der Versenkung verschwinden.

Der neue Dragon Ball Super-Anime ist womöglich nur eine Film-Adaption

Natürlich ist die Ankündigung von “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” ein großes Highlight oder sogar das Highlight schlechthin – abseits der aufpolierten Neuauflage des bereits existierenden Dragon Ball Super-Animes. Fans haben schließlich sehnlichst auf eine Fortsetzung des nächsten Arcs gewartet.

Mit der Enthüllung von “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” ist die Adaption der Galactic Patrol Prisoner-Saga aus dem Manga so gut wie gesichert. Mehr Infos gibt es hier:

Aber was ist “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” eigentlich?

Sowohl Dragon Ball-Produzent Akio Iyoku als auch Son Gokus japanische Synchronsprecherin Masako Nozawa haben bei der großen Ankündigung nicht verraten, ob es sich hierbei um eine neue Season der Anime-Serie oder einen Film handelt.

Wir vermuten eher, dass es ein Film sein wird. Somit würde Dragon Ball Super womöglich danach wieder für eine bestimmte Zeit von der Bildfläche verschwinden – bis zur Adaption des nächsten Arcs.

Bereits letztes Jahr sorgte die Aussage eines ehemaligen Dragon Ball-Editors, dass 2026 ein neuer Dragon Ball-Film erscheinen soll für großes Aufsehen. Hier könnt ihr nochmal genau nachlesen, wann, wie und in welchem Zusammenhang Torishima diese Aussage getätigt hat:

Seit Torishimas Anmerkung im Jahr 2025 blieb es lange um Dragon Ball Super still. Es gab weder Ankündigungen zur Serie noch zum Manga. Da kein Projekt angekündigt oder angeteast wurde, gingen viele Fans davon aus, dass seine Aussage schlicht nicht stimmte.

Die Ankündigung von “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol“ erweck aber jetzt den Eindruck, dass eben doch etwas dran war und es sich dabei um den bereits angeteasten Film handelt.

Eine neue Anime-Season von Dragon Ball Super würde eben auch gewöhnlicherweise keinen zusätzlichen Titel tragen – das machen meistens nur Film-Adaptionen wie Dragon Ball Super: Super Hero oder Dragon Ball Super: Broly.

Die Fortsetzung des Dragon Ball Super-Animes hängt vom Manga ab

Für eine Anime-Staffel gibt es womöglich auch nicht genug Material. Denn abseits der Galactic Patrol Prisoner-Saga existieren nur zwei weitere Arcs, die adaptiert werden können. Am Ende liegt es an Toyotaro, dem jetzigen Autor und ehemaligen Lehrling Akira Toriyamas, die Geschichte von Dragon Ball Super voranzutreiben und zu beenden.

