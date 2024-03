Dragon Ball Z: Die bestbewertete Folge zeigt den wohl coolsten Moment des ganzen Franchises

Dragon Ball ist natürlich vollgepackt mit epischen Augenblicken, aber dieser hier ist etwas ganz Besonderes.

Dragon Ball Z erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit und reiht einen Höhepunkt an den nächsten: Wir haben die Cell-, Freezer- und Boo-Saga bekommen und das war lange noch nicht alles. Da kann es durchaus erhellend sein, sich einmal anzuschauen, welche Folge eigentlich die am besten bewertete ist. Bei Dragon Ball Z ist das wenig überraschend Freezers Auferstehung aka Transformed at Last. Und diese Episode hat es wirklich in sich.

Kein Wunder, dass diese Dragon Ball Z-Folge am beliebtesten ist

Darum geht's: Bei IMDb findet man nicht nur haufenweise Infos zu allen möglichen Filmen und Serien, sondern kann sie auch bewerten. Das funktioniert auch mit einzelnen Folgen und das gibt natürlich ein schönes Stimmungsbarometer ab, welche Episoden einer Serie besonders beliebt sind.

Transformed at Last beziehungsweise Freezers Auferstehung ist die 20. Episode von Staffel 4 aka Episode 95 aus dem Januar 2002 und steht auf IMDb bei 9,2 von 10 Sternen. Was dieselbe Bewertung wie Platz zwei ist, aber für diese Folge haben nochmal deutlich mehr Menschen abgestimmt. Insgesamt wurden immerhin 2.409 Stimmen abgegeben, beim zweiten Platz sind es "nur" 2.252.

Was passiert in der Folge? Achtung, Spoiler! Wie der Titel bereits andeutet, stellt sich zunächst heraus, dass Freezer den direkten Treffer durch eine Genkidama beinahe unversehrt überlebt hat. Daraufhin tötet er Krillin und erklärt, sich als nächstes Son Gohan vornehmen zu wollen. Für Son Goku ist das zu viel und durch seine Wut verwandelt er sich zum allerersten Mal in einen Super-Saiyajin.

Hier könnt ihr euch die ikonische Szene im Video ansehen:

Wir haben es hier also mit einer absoluten Schlüsselszene zu tun, die den Weg für viele weitere Transformationen der Dragon Ball-Geschichte geebnet hat. Son Gokus Haare werden plötzlich gelb, eine leuchtende Aura umgibt ihn und seine Stärke steigert sich enorm. Genau diese Szene dürften unzählige Fans zuhause vor dem Spiegel nachgeahmt haben. Sie steht wie kaum ein anderer Moment für Dragon Ball als Ganzes und dafür, was die Reihe ausmacht.

Der Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama ist leider vor Kurzem im Alter von nur 68 Jahren gestorben. Das ist natürlich auch deswegen äußerst bedauerlich, weil der Mann wohl noch mehrere Werke in Arbeit hatte, die nun nicht wie geplant veröffentlicht werden können. Der Tod von Akira Toriyama hat eine gigantische Welle an Beileids- und Respekts-Bekundungen ausgelöst.

Welche Dragon Ball Z-Folge ist euer Favorit gewesen? Wie fandet ihr die, in der Son Goku zum ersten Mal die SSJ-Transformation durchmacht?