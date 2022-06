Dragon's Dogma 2: Hinweise auf Ankündigung bei Capcom-Event verdichten sich

Auf Dragon's Dogma 2 warten Fans des ersten Teils schon lange sehnsüchtig. Bald könnte das Warten ein Ende haben. Schon nächste Woche will Capcom ein Showcase abhalten und jetzt gibt es neue Hinweise darauf, dass ein Nachfolger des Action-Rollenspiels angekündigt wird. Zumindest hat der Game Director des Erstlings einen Tweet retweetet, demzufolge wir die Show im Auge behalten sollten. Das muss zwar nicht zwingend heißen, dass der Titel dort wirklich enthüllt wird, viele Fans interpretieren es aber dahingehend. Es würde auch gut zu den bisherigen Leaks und Gerüchten passen.

Dragon's Dogma 2: Kommt nächste Woche schon der Reveal?

Darum geht's: Nächste Woche hält Capcom eine eigene kleine Spiele-Show ab. Dabei könnte nicht nur das Resident Evil 4-Remake zu sehen sein, sondern eben auch Dragon's Dogma 2. Das glauben jetzt vor allem vermehrt Leute, weil der Game Director von Dragon's Dogma, Power Stone und Devil May Cry folgenden Beitrag retweetet hat:

Falls ihr euch jetzt fragt, was es mit Capcom Dev 1 auf sich hat: Capcom unterteilt die eigenen Teams grob in drei Gruppen. Team 1 kümmert sich um internationale, weltweite Titel wie Resident Evil, Dead Rising oder Devil May Cry, während sich Team 2 um Street Fighter und Marvel vs Capcom kümmert. Team 3 arbeitet vor allem an Spielen, die eher auf ein japanisches Publikum abzielen wie Monster Hunter oder Ace Attorney.

Die Chancen stehen gut: Dragon's Dogma 2 war bereits als Teil des großen Nvidia-Leaks ans Licht der Öffentlichkeit gelangt, der sich bereits teilweise bewahrheitet hat und dessen Echtheit sogar bestätigt wurde. Außerdem hat Capcom erst kürzlich eine neue Webseite zum zehnjährigen Jubiläum von Dragon's Dogma ins Leben gerufen. Das Sequel war darüber hinaus auch bei einem Datenleck von Capcom im Jahr 2020 aufgetaucht.

Was ist Dragon's Dogma? Dragon's Dogma ist ein Open World-RPG, das eine Art Vorreiterstellung einnimmt. Die Kämpfe sind fordernd, die Spielwelt bietet viele Freiheiten und vor allem ein interessantes wie innovatives Vasallensystem. Aber auch, was die Story und Bosskämpfe angeht, genießt das Spiel mittlerweile Kultstatus. Hier findet ihr die Details zur PS4- und Xbox One-Version (für Nintendo Switch gibt es das RPG ebenfalls):

Was ist das für ein Event? Es handelt sich dabei um ein Showcase, bei dem laut Capcom "News und ausführliche Updates zu bereits angekündigten Spielen" gezeigt werden sollen. Kleinere Neuankündigungen dürften aber trotzdem nicht ausgeschlossen sein. Mehr Infos und den genauen Termin findet ihr in diesem GamePro-Artikel:

Das gibt es sonst noch zu sehen: Höchstwahrscheinlich bekommen wir bei dem Capcom-Event deutlich mehr vom Resident Evil 4-Remake zu sehen. Aber auch Street Fighter 6 oder Monster Hunter Rise: Sunbreak gelten als gute Kandidaten. Wer Lust auf noch mehr hat, findet hier unsere Übersicht zu den sonstigen Spiele-Events und Shows der nächsten Tage und Wochen.

Freut ihr euch auf Dragon's Dogma 2 oder habt ihr die Hoffnung mittlerweile aufgegeben, dass das noch kommt?