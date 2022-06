Mehr zu Resident Evil 4 Remake am 13. Juni? Capcom kündigt eigenes Showcase an

Sony hat in der vergangenen Woche mit der State of Play die große Showcase-Saison eröffnet, doch erst ab kommendem Donnerstag geht es so richtig zur Sache. Dann geht das Summer Game Fest über die Bühne, bei dem unter anderem auch Capcom vertreten sein wird. Doch der Publisher hat etwas überraschend ein eigenes Showcase angekündigt, das nächsten Montag abgehalten wird und uns 35 Minuten lang mit neuen Informationen versorgen soll.

Was? Capcom Showcase

Capcom Showcase Wann? 13. Juni, 23.59 Uhr deutscher Zeit

13. Juni, 23.59 Uhr deutscher Zeit Wo? Auf den offiziellen Capcom-Kanälen auf Twitch, Youtube

Diese Spiele könnte Capcom auf dem Showcase zeigen

In einem Tweet spricht Capcom von „News und ausführlichen Updates zu bereits angekündigten Spielen“. Das bedeutet wohl, dass kleinere Neuankündigungen nicht ausgeschlossen sind, wir aber in erster Linie mit frischem Material zu Titeln rechnen sollten, von deren Existenz wir bereits wissen. Es ist aber möglich, dass Capcom im Rahmen des Summer Game Fest ein neues Spiel ankündigt und es auf dem eigenen Showcase dann ausführlicher behandelt.

Highlight Resident Evil 4: Capcom hat als großer Publisher natürlich eine ganze Reihe an Spielen in Arbeit, doch vor allem zum gerade erst angekündigten Resident Evil 4 Remake dürften die meisten unter euch nach mehr Material lechzen. Das liegt zum einen daran, dass RE4 als einer der besten Titel des Franchises gilt und zum anderen daran, dass der Trailer relativ wenig Aussagekraft hatte und kaum Gameplay zeigte. Das könnte Capcom am Montag nachholen.

Hier seht ihr noch einmal den Ankündigungstrailer zu RE4 Remake:

Diese Projekte könnte Capcom außerdem zeigen:

Ebenfalls im Rahmen der State of Play wurde Street Fighter 6 gezeigt. Zu dem Kampfspiel gab es zuletzt einige Leaks, die sich bei dem Showcase eventuell bestätigen könnten. Unter anderem kennen wir bereits die neuen Outfits von Cammy und Ken. Ryus Freund und Kontrahent soll zudem einen düstere Hintergrundgeschichte erhalten, denn zu Beginn von SF6 finden wir den Kämpfer am Boden und von seiner Familie verlassen.

Nun seid ihr gefragt: Was erwartet ihr für das Showcase und was wünscht ihr euch?