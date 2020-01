Erste Gerüchte über das nächste PS4-Exclusive, das für PC kommen soll

Offiziell bestätigt ist es zwar noch nicht, doch Kotaku-Reporter Jason Schreier behauptet, Horizon Zero Dawn könnte bald auch auf dem PC erscheinen. Und wie es aussieht, wird es dabei wohl nicht bleiben, denn schon jetzt gibt es Gerüchte, dass auch Dreams nicht auf ewig PS4-exklusiv bleiben wird.

Schreier selbst betonte auf Twitter, dass er nicht glaubt, Sony würde es nur bei Horizon Zero Dawn belassen. Zuletzt haben auch die Quantic Dream-Spiele (Detroit: Become Human, Heavy Rain und Co.) als auch die MLB: The Show-Reihe ihre PlayStation-Exklusivität aufgegeben. Auch Death Stranding wird dieses Jahr für den PC veröffentlicht.

Nun hat sich auch Tom Phillips von Eurogamer zu Wort gemeldet, der ebenfalls für seine Kontakte in die Industrie bekannt ist. Auf Twitter setzte er einen Post ab, bei dem man nur zwischen den Zeilen lesen muss, um zu wissen, was er meint.

Horizon will be followed by others down the road - you don't need to Dream too hard to guess. But Xbox is already well-established launching games on PC at the same time, and eager to explore Switch...