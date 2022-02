Dying Light 2 - So bekommt ihr euren ersten Bogen

Bögen in Dying Light 2 sind großartige Werkzeuge. Dank eurer Fernkampfwaffen könnt ihr von sicheren Orten aus erst einmal die Horden von Zombies etwas ausdünnen. Im Gegensatz zu anderen Waffen besitzen sie keine Haltbarkeit, so dass ihr sie immer nutzen könnt, solange ihr genug Pfeile in der Tasche habt. Diese könnt ihr unterwegs herstellen, solange ihr etwas Schrott und Federn findet.

Doch ihr werdet einige Stunden spielen müssen, bevor ihr auf den Spuren von Robin Hood wandeln könnt.

Der Weg zum ersten Bogen

Folgt der Hauptquest: Wenn es Zeit wird Alt-Villedor zu verlassen, erhaltet ihr die Aufgabe Wal(t)zertanz. Im Zuge der Quest erreicht ihr nicht nur das zweite Gebiet des Spiels, sondern erhaltet auch den Rohrbogen, ein seltener Stufe 2-Bogen.

Zusätzlich lernt ihr die ersten Blaupausen für Pfeile. Weitere Blaupausen könnt ihr dann bei Händlern erwerben. Je höher eure Stufe, desto größer wird die Auswahl.

Alternative Methode zum ersten Bogen

Euer erster Bogen ab Stufe 3: Die meisten Bögen erhaltet ihr von Händlern. Sobald Aiden Stufe 3 erreicht hat, werden diese bei allen möglichen NPC’s angeboten. Hier gehört natürlich etwas Glück dazu ob und welcher angeboten wird. Wir hatten direkt einen legendären Sportbogen beim ersten Händler, den wir besucht haben.

Je nach eurer Spielweise kann es sein, dass ihr Stufe 3 schon in Alt-Villedor erreicht. Dann ist die Händler-Methode auf jeden Fall schneller, als die Hauptquest-Variante.

Für mehr Wumms: Die Peacekeeper-Armbrust

Für eine besonders starke Fenkampfwaffe müsst ihr Gebiete für die Peacekeeper erobern. Einer der Vorteile, den sie euch gewähren ist das Armbrust-Paket. Was ihr sonst noch von den Fraktionen erhalten könnt, erfahrt ihr übrigens in unserem Fraktionen-Guide:

Mit der Armbrust könnt ihr in schneller Folge fünf Bolzen abfeuern, bevor ihr nachladen müsst. Oben drauf erhaltet ihr alle Bolzenrezepte gratis oben drauf.

Besonders nützlich: Der größte Vorteil ist, dass die Armbrust skaliert. Das heißt sie passt sich eurem Level an und ihr müsst nicht ständig eine neue Waffe kaufen.

