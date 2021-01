Dying Light 2: Laut Leak ist der Release nicht mehr weit entfernt

Vor etwa einem Jahr wurde der Release des Actionspiels Dying Light 2 auf unbestimmte Zeit verschoben, doch Anfang des Monats hieß es, wir könnten uns bald auf Neuigkeiten freuen. Jetzt scheint der neue Releasetermin geleakt worden zu sein.

Der mögliche Termin: Über den Händler EBGames tauchte kurzzeitig ein Releasedatum für das Actionspiel auf. Es war zu lesen, dass es am Dienstag, den 25. Mai 2021 für PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S sowie für PC erscheinen soll. Das Datum wurde aber inzwischen auf TBD 2021 geändert. Es ist also nicht klar, ob es sich um einen Fehler gehandelt hat, oder ob das Datum vielleicht aus Versehen zu früh bekannt gegeben wurde.

Ein Dying Light 2-Release im Mai, ist das wahrscheinlich?

Das Datum ergibt aus mehreren Gründen durchaus Sinn. In den USA erscheinen neue Spiele oft an einem Dienstag. Darüber hinaus ist der Mai ein sehr beliebter Monat zur Veröffentlichung von Spielen. Hinzu kommt, dass erst vergangene Woche ein Leak der Collector's Edition im Netz aufgetaucht ist. Und sollte sich dieser bewahrheiten, würde es eher verwundern, sollte der Release in weiter Ferne sein.

Jedoch haben sich weder Entwickler Techland, noch Publisher Deep Silver zur Situation geäußert. Es wäre denkbar, dass Techland derzeit eine große PR-Kampagne zu Dying Light 2 vorbereitet und kurz davor ist, den Releasetermin offiziell bekannt zu geben. Für mehr Klarheit haben wir Deep Silver um ein Statement gebeten.

Was ist Dying Light 2 für ein Spiel?

Dying Light 2 versetzt euch in die Rolle eines Überlebenden einer Zombie-Apokalypse. Ihr seid in einer großen Stadt unterwegs, die ihr frei erkunden könnt. Parcours-Gameplay spielt hier eine große Rolle. Daneben stehen Kämpfe gegen Untote an und ihr könnt die Story über eure Entscheidungen im Verlauf der Handlung beeinflussen.

Gespielt wird aus der Ego-Perspektive. Ihr seid also ganz nah am Geschehen dran. Um mehr über Dying Light 2 zu erfahren, könnt ihr unsere Preview lesen:

5 0 Mehr zum Thema Dying Light 2 - Das Grauen kehrt zurück

Freut ihr euch schon auf Dying Light 2? Glaubt ihr der Leak war korrekt?