"Pirlo hat schlimme Dinge gesehen ": Fans machen sich über Gesichter in EA Sports FC 24 lustig

Das erste Cover von EA Sports FC 24 ist bekannt und die Community amüsiert sich über die Gesichter der Stars.

Die Cover-Katze ist aus dem Sack: EA hat gestern das Artwork der Ultimate Edition von EA Sports FC 24 enthüllt und präsentiert dabei gleich 31 Profi-Spielerinnen und -Spieler, darunter Rudi Völler, Andrea Pirlo, Alex Popp, Marta und viele mehr – und so wie das Internet nun einmal ist, macht es sich mit etlichen Memes über die Gesichter der Cover-Stars lustig, die teilweise an Die Sims erinnern (via IGN).

Das ist das Cover der Ultimate Edition:

Uncanny Valley

Schauen wir tief in die Gesichter der Stars auf dem Packshot, merken wir schnell: Irgendetwas stimmt mit ihnen nicht, sie erscheinen starr und puppenhaft – typischer Uncanny Valley-Effekt eben.

Genau das veranlasst gerade zahlreiche Fans dazu, Memes zu dem jüngst enthüllten EA Sports FC-Cover zu posten. So zum Beispiel dieses hier, das Andrea Pirlos übertrieben erschrockenen Blick durch den Kakao zieht.

Eine weitere Twitter-Userin findet, dass die cartoonhaften Gesichter der Stars stilistisch an EAs Lebenssimulation Die Sims erinnern:

Oder dieses Meme hier, das wohl am besten beschreibt, was die meisten Fans über die Gesichter der Cover-Stars denken:

Den Reveal-Trailer zu EA Sports FC 24 könnt ihr euch übrigens hier ansehen, der wurde gestern mit dem Cover nämlich ebenfalls veröffentlicht:

1:26 EA Sports FC 24 enthüllt die ersten Szenen und heizt den Gameplay-Reveal weiter an

Wann erscheint EA Sports FC 24?

Alle bisher bekannten Infos zu EA Sports FC haben wir in der unteren GamePro-Übersicht für euch zusammengefasst:

Ein offizielles Release-Datum für die kommende Fußballsimulation von EA gibt es bislang nicht. Laut eines Leaks des bekannten PS Plus-Leakers und Dealabs-Autoren Billbil-kun soll der Titel am 29. September 2023 auf den Markt kommen. Der Early Access soll dabei angeblich am 22. September starten.

EA hat letztes Jahr zwar die langjährige Partnerschaft mit der FIFA beendet, nichtsdestotrotz könnt ihr euch bei dem neuen Ableger der Fußballsimulation auf mindestens 30 real existierende Ligen mit über 700 Teams und 19.000 lizensierten Spielerinnen und Spielern freuen. Darunter befinden sich auch die Bundesliga, Premier League, LaLiga und Serie A.

Was ist eure Meinung zum EA Sports FC 24-Cover und über welchen Star freut ihr euch besonders?