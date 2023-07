EA Sports FC 24 kündigt seinen Release an - im September geht's los!

EA Sports FC 24 hat einen Release-Termin.

EA stellt mit EA Sports FC 24 seine eigene Kicker-Reihe auf die Beine, nachdem die bisherige, jahrelange Zusammenarbeit mit der FIFA beendet wurde. Aber keine Sorge, trotz neuem Namen sieht so ziemlich alles im diesjährigen Ableger noch sehr vertraut aus.

Vorab gab es bereits Gerüchte zum möglichen Release des neuen Fußballspiels. Jetzt hat EA diesen Leak in einem Reveal-Livestream offiziell bestätigt und wir müssen uns gar nicht mehr so lange gedulden – in etwas mehr als zwei Monaten ist es bereits soweit.

Das ist der Releasetermin von EA Sports FC 24

Wann erscheint EA Sports FC 24? Am 29. September 2023

Auf welchen Plattformen erscheint das Spiel? Das wurde offiziell noch nicht bestätigt. FIFA 23 erschien zuletzt für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und in einer stark abgespeckten Version auch für Nintendo Switch.

Gibt es wieder einen Early Access? Ja, wie von der FIFA-Reihe bereits gewohnt, könnt ihr mit der Ultimate Edition auch einige Tage früher losspielen, nämlich bereits ab dem 22. September 2023. Auch den Early Access über EA Play dürfte es wieder geben.

Neben dem Releasetermin wurde übrigens endlich auch das Cover der Standard-Edition enthüllt, nachdem die Ultimate Edition bereits bekannt war:

Den aktuellen Trailer zu EA Sports FC 24 könnt ihr euch auch hier nochmal anschauen:

Und auch sonst gab es eine Handvoll Ankündigungen beim rund 45-minütigen Reveal-Livestream. Wir haben euch alle Highlights und wichtigen Infos live während des Events im Ticker und jetzt im Übersichtsartikel zusammengefasst:

Zu den Neuerungen in EA Sports FC 24 zählen dabei unter anderem zwei neue Frauenligen (Deutschland und Spanien), sowie die Women's Champions League. Außerdem ersetzt die FC Pro World Championship nun die altbekannte FIFA Weltmeisterschaft. Und auch das Hypermotion-System, das wir bereits aus den FIFA-Spielen kennen, ist in verbesserter Form als Hypermotion V wieder mit dabei.

Freut ihr euch auf EA Sports FC 24, oder vermisst ihr doch ein wenig das vertraute FIFA-Branding?