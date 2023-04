EA Sports FC enthüllt Logo des FIFA-Nachfolgers

Die Zukunft von FIFA heißt EA Sports FC.

FIFA 23 war das letzte Fußballspiel von Electronic Arts mit der FIFA-Namenslizenz. In Zukunft rollt der Ball in EA Sports FC weiter über das digitale Grün. An sich soll sich am Spielprinzip und den Inhalten nicht viel ändern – es wird also unter anderem massig lizensierte Teams geben – , mit dem neuen Namen war aber klar, dass sich zumindest das Logo grundlegend ändern muss. Und jetzt wissen wir auch, wie es aussieht.

So sieht das neue EA Sports FC-Logo aus

Über den offiziellen Twitter-Kanal wird das neue Logo in einem kleinen Clip vorgestellt:

Und auch wenn es sich "nur" um ein Logo handelt, repräsentiert es doch optisch den Umbruch der Fußballserie, die sich so tief als FIFA in die Köpfe der Spieler*innen eingebrannt hat.

Das neue Logo wurde dabei bewusst als Dreieck designt. Im Clip ist nämlich zu erkennen, dass es an die dreieckige Markierung für aktive Fußballspieler der Sportserie angelehnt ist. In einer Pressemitteilung heißt es dazu außerdem:

Das Design der neuen Brand wurde von Dreiecken inspiriert, einer in der Fußballkultur allgegenwärtigen Form, die das Spiel in mehrfacher Hinsicht repräsentiert. Das Dreieck ist schon seit Jahrzehnten untrennbar mit EA SPORTS-Fußballerlebnissen verbunden: Von Passtechniken bis hin zu Standardsituationen. Vom isometrischen Blickwinkel der ersten 8bit-Erlebnisse und den dreieckigen Polygonen, die sämtliche Pixel der modernsten Spiele ausmachen, bis hin zum legendären Anzeigesymbol, das in jeder Partie über jedem Profi erscheint.

Erste richtige Infos zu EA Sports FC folgen im Juli

Wie aus dem Logo-Tweet gleichzeitig zu entnehmen ist, bekommen wir erste richtige Informationen zur neuen Fußballsimulation im Juli. Das Logo ist nur ein erster Vorgeschmack darauf.

Vermutlich dürfen wir uns dann im Juli auf den ersten männlichen und/oder weiblichen Cover-Star von EA Sports FC freuen. Letztes Jahr um diese Zeit wurden mit Kylian Mbappé und Samantha Kerr immerhin die letzten Cover-Stars unter der FIFA-Namenslizenz enthüllt.

