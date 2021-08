eFootball: Konami gibt zu, dass das neue PES zum Launch nur eine bessere Demo ist

Konami hat die Katze vor einigen Tagen aus dem Sack gelassen: PES ist Vergangenheit. Stattdessen heißt die Fußball-Simulation ab sofort eFootball. Und nicht nur das, eFootball ist eine digitale Plattform mit einem Free2Play-Modell, die jährliche Ableger durch regelmäßige Updates ersetzt.

Eine bessere Demo: Die von Konami veröffentlichte Roadmap verursachte bei einigen Fans Bauchschmerzen, denn anscheinend können wir zum Launch nur Freundschaftsspiele mit lediglich neun Teams spielen. Das hört sich nach einer Demo an, und Konami gibt zu, dass dieser Eindruck nicht täuscht:

"In vielerlei Hinsicht, ja, [es ist eine Demo]. Wir wollen, dass ihr eure Hände so früh wie möglich an eFootball legen könnt, deshalb starten wir mit einer begrenzten Anzahl an Teams und Modi."