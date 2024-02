Der Elden Ring-DLC wird sicher großartig, aber eine Sache sollte er sich unbedingt von Cyberpunk 2077 abschauen

CD Projekt Red hat sich bei der Charakterauswahl für Phantom Liberty etwas einfallen lassen.

Der erste Trailer zur Story Erweiterung Shadow of the Erdtree war eine absolute Wucht. Es ist schon lange her, dass ein dreiminütiges Video bei mir so viel Vorfreude ausgelöst hat - und damit bin ich ganz bestimmt nicht alleine. (Anmerkung der Redaktion: definitiv nicht!)

Doch die Info, dass es sich um einen Endgame-DLC für Elden Ring handelt, der ein hohes Level und einen weiten Spielfortschritt erfordert, dürfte die Euphorie bei einigen Fans gewaltig gedämpft haben.

Alle, die bereits ins New Game Plus aufgebrochen sind und seither nicht viel gespielt haben, haben jetzt wohl erneut eine lange Reise vor sich, falls sie das Add-on zocken wollen. Eine alternative Lösung wie bei Cyberpunk 2077 könnte da Abhilfe schaffen.

Ein DLC, für den wir uns durch einen Großteil des Spiels kloppen müssen

FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki hat in Interviews gleich mal klargestellt: Shadow of the Erdtree wird Herausforderungen auf Endgame-Niveau bieten; vergleichbar mit der berüchtigten Bossgegnerin Malenia.

Wie schon in der Dark Souls-Reihe oder Bloodborne betreten wir den kommenden Elden Ring-DLC außerdem nicht aus dem Hauptmenü, sondern direkt in der Spielwelt - genauer gesagt, aus dem Mohgwyn-Palast. Bei einem "normalen" Spieldurchlauf ist das eines der letzten Gebiete, in die wir vorstoßen.

Um das Add-on von dort aus zu betreten, ist es zudem sehr wahrscheinlich, dass wir mit Mohg einem der knackigsten Bosse im ganzen Spiel zunächst die Stirn bieten müssen. Deshalb, und aufgrund des angeteasten hohen Schwierigkeitsgrades, bringt auch eine im Spiel bestehende Abkürzungsroute zum Mohgwyn-Palast nicht viel.

Wie die Abkürzung im Detail funktioniert, könnt ihr hier nachlesen:

Der Cyberpunk-Ansatz würde den DLC zugänglicher machen

CD Projekt Red bietet mit Phantom Liberty ebenfalls eine Erweiterung an, die nicht direkt zu Beginn der Story, sondern erst nach ca. zehn gespielten Stunden ansetzt. Diese kann aber nicht nur über das Hauptmenü angesteuert werden, sondern hält auch ein Angebot für alle parat, die keinen passend aufgewerteten Charakter auf Halde haben.

Es gibt hier nämlich die Möglichkeit, direkt mit einer gut gerüsteten und hochleveligen Spielfigur zu starten. Damit wird der DLC wesentlich mehr Spieler*innen zugänglich.

Dank eines solchen Angebots in Elden Ring hätten Fans, die gleich zur zweite Reise (NG+) aufgebrochen, jetzt aber noch weit vom Mohgwyn-Palast entfernt sind, nicht das Nachsehen.

Das ist Mohg, der Fürst des Blutes, der uns höchstwahrscheinlich auf dem Weg ins DLC-Gebiet im Weg steht.

Auch Personen, die zwei Jahre nach Release die Plattform gewechselt haben und beispielsweise von PC auf die PS5 umgestiegen sind, könnten mit einem “DLC-Starcharakter” direkt loslegen.

Gerade bei einem Titel wie Elden Ring, bei dem die Geschichte für viele Fans keine so große Rolle spielt wie in einem storylastigen CD Projekt Red-RPG, würde sich das anbieten.

Auch für diejenigen, die im Hauptspiel irgendwann nicht weiterkamen, jetzt aber Lust hätten, es noch mal mit einem neuen Gebiet zu versuchen, dürfte ein DLC-Startcharakter gut klingen. Allerdings bestünde die Gefahr, in der Erweiterung erneut sehr schnell ins Stocken zu geraten. Nach Miyazakis Aussagen und mit Blick auf die knackigen FromSoft-DLCs, gehe ich davon aus, dass die Bosskämpfe so komplex ausfallen, dass ein hohes Startlevel nur bedingt hilft.

Samara Summer Samara zockt seit 2016 FromSoftware-Spiele und ist besonders großer Fan der Dark Souls 3 und Bloodborne-DLCs. Während ihres ersten Elden Ring-Durchlaufs hat sie beim Kokon in Mohgs Arena sofort einen DLC-Einstieg gewittert. Folglich hat sie lieber keine zweite Reise gestartet, sondern noch mal mit ganz frischen Charakteren angefangen.



Ihr Hauptcharakter wartet seither im New Game auf Shadow of the Erdtree. Obwohl sie es schätzt, dass FromSoftware-Erweiterungen so stimmig in die Spielwelt eingebunden sind und neue Herausforderungen bieten, würde sie einen DLC-Startcharakter für ein sinnvolles Zugeständnis halten.

Wie wahrscheinlich ist es, dass FromSoftware den Cyberpunk-Weg geht?

Von Ansätzen, die eine Erweiterung mehr Spieler*innen zugänglich machen, ist natürlich generell auch ein wirtschaftlicher Vorteil zu erwarten. Schließlich ist davon auszugehen, dass bei einem knapp 40 Euro teuren DLC weniger Leute zugreifen, wenn er derart viel Vorarbeit verlangt.

Solomon Reed aus Phantom Liberty konnten wir auch ohne passenden hochleveligen Charakter ganz einfach treffen.

FromSoftware-Chef Miyazaki macht allerdings immer wieder deutlich, dass für ihn der kreative Anspruch stets an erster Stelle steht; beispielsweise, indem er auf eine viel gewünschte direkte Fortsetzung der Dark Souls-Reihe verzichtet, um sich neuen Spielen zu widmen. Dieser Anspruch beinhaltet für ihn auch ganz klar die Herausforderung, vor die man Spielende stellen will.

Daher gehe ich nicht davon aus, dass wir eine “Abkürzung” zum DLC bekommen; trotz der Zugeständnisse, die Elden Ring beispielsweise in Form von helfenden Geisteraschen macht.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass FromSoftware von uns verlangt, die Erweiterung komplett aus eigener Kraft zu erreichen. Immerhin geht es im New Game Plus dank der guten Ausrüstung etwas schneller voran und bis Ende Juni bleibt ja auch noch etwas Zeit.

Habt ihr einen passenden Charakter für den DLC parat oder müsst ihr jetzt auch erst mal ordentlich vorarbeiten?