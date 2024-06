Elden Ring-Experte schätzt Spielzeit des DLC und nur so viel: Nehmt euch besser Urlaub!

Shadow of the Erdtree wird laut Experte ein echtes Umfangmonster.

Bevor ihr euch am 21. Juni selbst in Shadow of the Erdtree stürzen dürft, konnten die Presse – hier könnt ihr Lindas GamePro-Preview lesen – und ausgewählte Content Creator bereits drei Stunden in die erste und einzige Elden Ring-Erweiterung eintauchen. Darunter auch Souls-Experte und Speedrunner Iron Pineapple, der sicher vielen FromSoft-Fans unter euch dank seiner tollen Videos auf YouTube ein Begriff sein dürfte.

Nach Anspielen hat Pineapple eine Prognose zum Umfang des DLC abgeben, der - mit Blick auf das Hauptspiel und wie bereits vermutet - mehr als ordentlich ausfallen dürfte. (via Dexerto)

Die geschätze Spielzeit der Elden Ring-Erweitung

Die geschätze Spielzeit: Ca. 40-50 Stunden.

Laut Iron Pineapple dürfte die Erweiterung etwa die Hälfte des Umfangs und der Spielzeit des Hauptspiels bieten – für das es nach unserer Einschätzung und Howlongtobeat etwa 80-100 Stunden braucht. Vorausgesetzt natürlich, ihr rennt nicht durchs Spiel und erkundet in Ruhe die neuen Areale.

Hier könnt ihr euch übrigens unsere frische Angespielt-Preview anschauen:

8:02 Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird mehr vom Gleichen - und das ist gut so!

Auf seine Einschätzung kommt Pineapple nach Spielen der ersten Region, in der er zwei der insgesamt zehn Hauptbosse im Eiltempo gelegt hat und deren Umfang er auf 15-20% des kompletten DLCs einschätzt:

"Realistisch betrachtet werden Spieler für diese erste Region viel länger brauchen als die 3 Stunden, die ich mit dem Speedrunning verbracht habe. Ich würde sagen, zwischen 6 und 8 Stunden, vorausgesetzt, man erkundet sie vollständig und erledigt alle Nebenaufgaben. Und wenn wir das hochrechnen, nehme ich an, dass dieser DLC etwa halb so groß und lang sein wird wie das Hauptspiel."

Einschätzung passt zu FromSoftwares Aussage

Bereits zum Reveal von Shadow of the Erdtree kam von Hidetaka Miyazaki die Aussage, dass wir uns auf den "mit Abstand größten DLC" einstellen sollen, den FromSoftware je entwickelt hat.

Neben einem verschachtelteren Level-Design, das allein von seiner Oberflächengröße Limgrave gleicht, dürfen wir uns neben zehn Bossen auf insgesamt acht neue Waffengattungen und zwei neue Progressionsmechaniken freuen.

So lassen sich mit den Scadutree Fragments an den Sites of Grace (Leuchtfeuer) die Angriffs- und Verteidigungswerte unseres Charakters boosten, während die Revered Spirit Ash Blessings unsere Geisteraschen stärken.

Wie lange habt ihr für Elden Ring gebraucht und geht die Spielzeit für euch klar oder hättet ihr gar einen kompakteren DLC bevorzugt?