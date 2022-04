Elden Ring: Mutter spielt mit ihrer kleinen Tochter und es ist so cute

Das Zwischenland aus Elden Ring ist ein erbarmungsloser Ort. Überall lauern Gegner, die uns ans Leder wollen und uns das ein ums andere Mal in den Tod reißen. Doch trotz der Herausforderung fasziniert die Welt von Elden Ring viele Spieler*innen und zieht sie in ihren Bann.

Twitch-Streamerin Sizzsarz unternimmt regelmäßig virtuelle Ausflüge in die Welt von Elden Ring und lässt uns in einem Stream an ihren Erlebnissen teilhaben. Besonders süß wird es jedes Mal, wenn ihre Tochter Platz auf ihrem Schoß nimmt und uns zeigt, wie faszinierend das Zwischenland in den Augen eines Kindes ist.

Das Zwischenland aus Sicht von Kinderaugen

Die kleine Evie ist ab und an Ehrengast in den stundenlangen Streams von Sizzsarz. Da die Streamerin vor einem Greenscreen sitzt, kann ihre Tochter ungestört in den Stream kommen.

Manchmal zeigt die Streamerin ihrer Tochter einfach nur, welche coolen und aufregenden Monster sich im Zwischenland tummeln. Ab und an darf die kleine Spielerin sogar selbst den Controller in die Hand nehmen und etwas unkontrolliert durch die Gegend reiten.

Die Reaktionen von Evie sind dabei zuckersüß. In einem TikTok-Clip ist zu sehen, wie sie auf einen riesigen Drachen zureitet. Ihre Tochter kommt dabei gar nicht mehr aus dem Staunen heraus und freut sich, dass der Drache wohl bald die Verfolgung aufnehmen wird:

In einem anderen Clip ist Evie mit einem blauen Krönchen zu sehen, wie sie giggelnd die Verfolgungsjagd einer monströsen Krabbe verfolgt. Manches Mal fängt Evie sogar fröhlich an zu singen, was im Anbetracht der Gefahren im Zwischenland äußerst skurril, aber dennoch niedlich wirkt.

Probleme in Elden Ring? GamePro hilft euch

Doch obwohl Elden Ring sogar die Kleinsten begeistern kann, handelt es sich im Kern immer noch um ein enorm forderndes Spiel, das einem teils alles abverlangt. Damit ihr eine kleine Hilfe auf dem Weg durch das Zwischenland habt, solltet ihr euch in unserer Guide-Kategorie auf GamePro austoben.

Hier findet ihr nämlich Tipps und Tricks zu bestimmten Gegnern, wie ihr alle Enden freischaltet oder wie ihr an starke Waffen gelangt. Außerdem geben wir euch Tipps zum Farmen von Runen oder anderen seltenen Materialien.

Wie findet ihr die Clips der Streamerin zusammen mit ihrer Tochter?