Elden Ring-Gegner dodgen immer eure Magie? Mit diesen Zaubern erwischt ihr sie garantiert

Die Magie in Elden Ring ist eine echte Wucht. Gerade Souls-Neulinge und alle, die es sich ein wenig leichter machen wollen, greifen gerne zu einem Build, das Zauber wirken kann. Die Sache hat nur einen Haken: Viele Gegner weichen den bunten Geschossen nahezu perfekt aus. Ihr habt kaum eine Chance sie zu erwischen. Es gibt allerdings eine ganze Reihe von Zaubern, mit denen das doch ganz einfach geht.

Diese Zauber treffen

Darum geht es: Der Lore-Meister Vaatividya, der uns gerne erklärt, was wir da eigentlich in den FromSoftware-Spielen erlebt haben, hat ein Video mit Gameplay-Tipps zu Elden Ring veröffentlicht. Darunter ist ein Ratschlag, der allen von euch nutzen dürfte, die das Zwischenland mit Magie ordentlich aufmischen wollen.

Zauber, denen Gegner nicht ausweichen können: Vaati erklärt, wie nervig es sein kann, dass sämtliche Gegner unsere Inputs lesen und mit perfekten Dodges reagieren, rückt dann aber mit der guten Nachricht heraus:

Wusstet ihr, dass es eine komplette Zauber-Klasse gibt, die kein Ausweichen der Feinde triggert? Dabei handelt es sich um die Nachtzauber.

Das sind die Zauber: Der Souls-Profi nennt Beispiele wie den Nachtkomet und den Hinterhältigen Splitter. Ihr seht schon: Zu den Nachtzaubern gehören nicht nur diejenigen, die das Wort direkt im Namen tragen. Es handelt sich um die Magie aus Sellia, der Stadt der Zauberer. In der ausführlichen Beschreibung könnt ihr dies nachlesen.

Den Nachtkomet findet ihr passenderweise in Sellia, der Zaubererstadt in einer Truhe und den Hinterhältigen Splitter im südlichen Limgrave (Halbinsel der Tränen) in den Hexenfluchruinen an einer Leiche. Wollt ihr einen Gegner, der gut ausweicht unbedingt auf Distanz halten und mit Magie bekämpfen, könnt ihr auf diese Zauber gut zurückgreifen.

Habt ihr Probleme mit perfekt ausweichenden Gegnern oder nutzt ihr die Nachtmagie dafür vielleicht bereits?