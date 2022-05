Elden Ring: Geniale Map zeigt optimale Reihenfolge aller Gebiete und führt euch durchs Spiel

Wer gerade mit Elden Ring angefangen oder den FromSoft-Hit bereits gespielt hat, wird dieses Gefühl höchstwahrscheinlich kennen: Ihr werdet in die große, weite und gnadenlose Open World des Zwischenlands entlassen, und dann? Wohin soll ich gehen, welcher Weg ist der richtige?

Tatsächlich gibt es in der offenen Spielwelt von Elden Ring kein richtig oder falsch, nur ein "schwer" und "weniger schwer". Ihr könnt theoretisch dahingehen, worauf ihr gerade Lust habt. Aber genau darin liegt für viele Spielerinnen und Spieler eben das Problem. Die große Freiheit des Spiels kann erschlagend und einschüchternd wirken. Zumal jedes Gebiet ein bestimmtes Charakter-Level voraussetzt und manche Orte deshalb lieber im Endgame aufgesucht werden sollten.

Elden Ring-Map mit allen Orten/Gebieten in optimaler Reihenfolge

Diese Map hilft: Genau da kommt dankenderweise Reddit-Mitglied HexTheHardcoreCasual (via VG24/7) ins Spiel, das uns auf einer hilfreichen Karte eine Reihenfolge empfiehlt, nach der ihr die verschiedenen Orte und Gebiete des Zwischenlands abklappern solltet. Die Reihenfolge richtet sich nach dem empfohlenen Charakter-Level, zeigt also den "einfachsten" Weg durchs Spiel.

Hier könnt ihr euch die Info-Map ansehen:

Achtung, Spoiler. Gezeigt wird natürlich die gesamte Map von Elden Ring.

Vom Zentrum von Limgrave aus solltet ihr laut Map also als nächstes den Süden, dann den Osten, den Norden und dann den Westen erkunden. Von dort aus geht's weiter nach Liurnia, und dann in den Süden von Caelid. Insgesamt klappert ihr so Stück für Stück 35 Gebiete ab. In einem separaten GamePro-Guide führen wir den optimalen Weg durch die Map für euch noch einmal genauer aus.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: In welcher Reihenfolge habt ihr die Orte von Elden Ring bereist und was sind eure Tipps? Welche Gebiete lohnen sich schon zum Spielstart und welche sollte man lieber später besuchen?