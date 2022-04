Elden Ring-Patch 1.04.1 ist live und nimmt Malenia ihre Superpower

Vergangene Woche wurde Elden Ring mit Patch 1.04 um zwei coole Neuerungen erweitert, unter anderem eine Questline erweitert und ein neues Kamera-Feature implementiert. Auch wurde am Balancing geschraubt und die Stabilität des Action-RPGs verbessert. Doch leider haben sich auch einige Fehler in das Update geschlichen, wodurch unter anderem der Bosskampf gegen Malenia zu einer noch größeren Tortur wurde.

Diese Fehler bügelt Hotfix 1.04.1 aus

FromSoftware haben soeben via Twitter verraten, dass Hotfix 1.04.1 auf allen Plattformen ausgerollt wurde, was wir bestätigen können. Folgende Bugs wurden dabei behoben:

Die Zutat Cerulean Hidden Tear für eure Arzneiflasche wurde gefixt, die Wirkdauer wieder verlängert.

Malenias Heil-Bug im Multiplayer wurde ausgebügelt

Ein Bug wurde behoben, bei dem einige Bosse wie das Elden Beast zu früh gestorben sind.

Einige Texte wurden angepasst.

Wie groß ist der Hotfix? Aktuell liegen uns folgende Daten vor: Xbox Series X (664 MB), PS4 (103 MB)

Großes Problem mit Malenia beseitigt

Malenia ist wahrlich keine einfache Aufgabe, dank des Bugs aus Patch 1.04 wurde das Duell mit ihr jedoch nahezu eine Sache der Unmöglichkeit.

Was war das Problem? Im Normalfall heilt sich Malenia, sobald sie euch Schaden verursacht. Durch den Bug konnte sie sich jedoch auch heilen, wenn sie lediglich mit ihrem Schwert in die Luft geschlagen hat.

Welche Fehler sind euch noch aufgefallen und sollten früher oder später ausgebügelt werden?