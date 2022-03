Elden Ring: Extrem cooler Build macht euch zu Wolverine - mit Krallen und LP-Regeneration

Elden Ring entführt euch in eine riesige Open World und gibt euch dabei auch freie Wahl, einen Charakter zu machen, der euren Wünschen entspricht. Fans haben jetzt einen Build entdeckt, der euch zu einem schnetzelnden Krieger mit Heilkräften wie den Marvel-Helden Wolverine macht.

Hier ist alles, was ihr für den Wolverine-Build braucht

Auf Twitter hat PhilJWoodward seine Entdeckung geteilt. Denn nachdem er im Spiel etwas länger herumprobiert hat, hat er die perfekten Items und die Optionen im Charakter-Editor gefunden, um den Comichelden originalgetreu nachzubauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie hat er es gemacht? Um wie Wolverine spielen zu können, braucht ihr einige Items, die ihr nicht von Anfang an habt.

So gibt es mehrere Talismane und andere Items, die euch über Zeit Lebenspunkte wiederherstellen lassen. Unter anderem:

Gesegneter Tautalisman (regeniert langsam LP).

Fundort des Gesegneten Tautalismans: Auf der Halbinsel der Tränen im Turm der Rückkehr. Befreit den Turm von Gegnern, öffnet die Kiste und teleportiert euch in die Hauptstatt. Dort findet ihr einen Golem in der Nähe vom Ort der Gnade, der die Schatzkiste mit besagtem Talisman bewacht. Besiegt ihn (Achtung, er ist stark!) oder schleicht euch vorbei/trickst ihn aus, um an die Kiste zu kommen.

Hinzu kommt noch die Hakenkralle, eine Dex-Waffe, die im Grunde eine Klaue ist und beidhändig getragen werden kann. Mit dieser verursacht ihr Blutungsschaden und könnt so euch wie Wolverine durch eure Feinde schnetzeln. Ihr Findet die Hakenkralle im Schloss Sturmschleier, den genauen Fundort zeigt euch das untere Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So wird euer Charakter zu Wolverine: Zu Beginn des Spiels könnt ihr euren Charakter im Editor komplett selbst gestalten. Damit ihr dann auch möglichst wie Wolverine aussieht für euren Build, hat PhilJWoodward die genauen Einstellungen auf Twitter veröffentlicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Falls ihr aber nicht mit einem neuen Charakter starten wollt, dann könnt ihr einfach das Aussehen verändern. Geht dafür in der Tafelrundfeste an den Spiegel und wechselt so euren Charakter zum Superhelden.

Wer ist Wolverine? Der Superheld ist Teil der X-Men von Marvel und wurde bisher in den meisten Verfilmungen von Hugh Jackman verkörpert. Durch die Kinofilme hat der Charakter auch noch mehr Berümtheit erlangt und eigene Spin-Offs bekommen. Wolverine hat als Mutant die Fähigkeit sich selbst heilen zu können und hat Klauen, die mit dem fiktiven Metall Adamantium überzogen sind.

Mehr News und Guides zu Elden Ring:

Vor kurzem ist das neueste Update 1.3 zu Elden Ring erschienen und hat einige Verbesserungen aber auch Nerfs für gewisse Items und Waffen mit sich gebracht. Wir fassen für euch alles in einer eigenen News zu den Patch Notes zusammen.

Werdet ihr euch als Wolverine durch das Zwischenland wagen?