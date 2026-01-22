Fable: Das Fantasy-RPG hat endlich einen Release-Zeitraum - und kommt auch direkt für die PS5

Eines der vier Spiele, die auf der Xbox Developer Direct 2026 näher vorgestellt wurden, war Fable, das wir als Reboot der Spielereihe verstehen sollen. Durch viel neues Gameplay und Kommentare der Entwickler*innen sind wir nun endlich um einiges schlauer, was das kommende Open-World-Action-Rollenspiel angeht.

Fable setzt mehr denn je auf ein ausgeprägtes Moralsystem

Was bei der Präsentation schnell auffiel: Die Entwickler*innen bemühen sich, den Charme und die Systeme der originalen Trilogie gerecht zu werden. Selbst in einem Blogpost machen sie noch einmal deutlich, wo sie mit dem Spiel hinwollen:

"Entwickelt von einem engagierten Team des britischen Studios, soll Fable all das bieten, was Spieler an der Originaltrilogie lieben – Entscheidungen mit ihren Konsequenzen, trockenen britischen Humor und spielerisches moralisches Chaos – alles neu interpretiert für eine neue Generation von Spielern, ganz im unverkennbaren Stil von Playground Games."

0:38 Fable hat endlich einen groben Release-Zeitraum und zeigt im Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen

Gut zu erkennen war das etwa an der Neuinterpretation des Moralsystems. Die Welt um uns herum reagiert auf unsere kleinen wie auch großen Taten – NPCs beleidigen uns etwa, wenn ihnen etwas missfällt. Das liegt mitunter daran, dass sie alle einem eigenen Alltag nachgehen und eigene Vorlieben und Abneigungen haben.

Wir selbst starten in dieser Welt (Albion) aber nicht einfach so als gestandene Person, sondern als Kind im Dorf Briar Hill, das mit der Zeit seine Kräfte entdeckt, bis wir durch einen Zeitsprung schließlich zum Erwachsenen werden. Als plötzlich die Bewohner des Dorfes von einem Unbekannten zu Stein verwandelt werden, machen wir uns auf die Suche nach dieser Person.

Weitere spannende Fakten:

es gibt eine umfangreiche Charakteranpassung

im Kampf können wir "smooth" zwischen Nahkampf, Fernkampf und Magie wechseln (Style-Weaving)

Fable bietet kein High-Fantasy, sondern eher Märchen-Stimmung mit "intimen, kleinen Geschichten über ganz normale Menschen"

außerhalb des Dorfs erkunden wir eine Open World

kein Story-Zeitdruck

Wer noch tiefer in Fable eintauchen möchte, kann sich die Direct-Präsentation noch einmal anschauen oder das Interview mit Ralph Fulton (Game Director von Fable) durchlesen.

Wann erscheint Fable?

Release: Herbst 2026 - Day One im Game Pass Ultimate

Fable kommt direkt zum Release nicht nur für die Xbox Series X/S und PC, sondern auch die PlayStation. Dank der plattformübergreifenden Veröffentlichung müssen sich PS5-Spieler*innen also nicht erst ein paar Monate gedulden – wie es etwa bei Forza Horizon 6 sein wird.

Mehr von der Xbox Developer Direct

Neben Fable gab es noch drei weitere Spiele, die bei dem Showcase näher vorgestellt wurden: Forza Horizon 6, Kiln und Beast of Reincarnation. Die Informationen dazu findet ihr in unserer oben verlinken Zusammenfassung der Direct.

Was sagt ihr zum Fable-Gameplay? Hat euch die Präsentation überzeugt?