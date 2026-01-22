26 Aufrufe
Fable hat endlich einen groben Release-Zeitraum und zeigt im Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen
Über fünf Jahre nach seiner Ankündigung ist das Fantasy-RPG Fable so langsam aber sicher auf der Zielgeraden. Während der Developer Direct im Januar 2026 wurden nicht nur ausführliche Gameplay-Szenen gezeigt, sondern auch ein grober Release-Zeitraum bekannt gegeben.
Wie schon in der Original-Trilogie verschlägt es euch in Fable in das Fantasy-Reich Albion, in dem ihr als aufstrebender Held oder Heldin zahlreiche Abenteuer erleben könnt. Dabei sollen laut Entwickler Playground Games vor allem Entscheidungen und ihre Konsequenzen eine wichtige Rolle spielen – etwa wie ihr euch der Bevölkerung gegenüber verhaltet oder kämpft.
Fable soll im Herbst 2026 für die Xbox Series X/S, den PC und die PlayStation 5 erscheinen.
