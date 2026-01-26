Fable bringt eines der besten Features der Originale zurück: "Etwas, das die Leute wirklich wollen"

Fable bringt begehbare Häuser zurück.

Mit dem neuen Fable will Playground Games insbesondere eines erreichen: Das Spielgefühl der originalen Trilogie zurückbringen und es in ein modernes Rollenspielgewand hüllen. Wie Ralph Fulton von Playground Games kurz nach der Xbox Developer Direct 2026 gegenüber GamesRadar+ verraten hat, bedeutet das auch, dass wir uns in Sachen Immobilien ordentlich austoben dürfen.

Ja, es ist in Fable möglich, alle Häuser zu kaufen und zu betreten

Oh ja, eines der besten Features von früher kommt zurück: Im kommenden Fable ist es wie in den Originalspielen von Lionhead Studios möglich, jedes (!) Haus im Spiel zu kaufen und sogar zu betreten. Game Director Ralph Fulton weiter hierzu im Gamesradar+-Interview:

Man kann dieses Haus kaufen, man kann darin wohnen. Das war eine der Anforderungen, die wir aus den Originalspielen übernommen haben, etwas, das die Leute wirklich tun wollen. Das prägt unseren Ansatz beim Bau der Open World, beim Bau der Umgebungen , bei diesem gesamten Prozess.

Das umfangreiche Gameplay-Video zu Fable von der Xbox Developer Direct 2026 könnt ihr euch hier anschauen:

0:38 Fable hat endlich einen groben Release-Zeitraum und zeigt im Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen

Autoplay

Jedes Haus wird deshalb mit einer Einrichtung ausgestattet. Und wer will, kann darin natürlich auch auf Raubzug gehen...

Fables Life-Sim-Elemente betreffen aber nicht nur Häuser, sondern auch NPCs. So soll jeder Charakter nicht nur seine eigene Persönlichkeit und Vorlieben haben, denn ob ihr es glauben wollt oder nicht: So soll es ebenfalls möglich sein, fast jeden der 1000 NPCs im Spiel zu romancen, sie zu heiraten, Kinder zu bekommen – und sich dann sogar wieder von ihnen scheiden zu lassen (natürlich nur dann, wenn ihr wollt).

"[NPCs] sind gewissermaßen ein Spiel im Spiel, aber sie sind ein so einzigartiger und grundlegender Bestandteil von Fable", so Fulton im selben Interview.

Wann und für welche Plattformen erscheint Fable? Im Herbst 2026. Das Rollenspiel wird zum Release direkt im GamePass Ultimate landen. Und Frohe Kunde für PlayStation-Fans: Fable kommt im Herbst 2026 nicht nur für die Xbox Series X/S und den PC auf den Markt, sondern zeitgleich auch für die PS5!

Neben der Möglichkeit, Häuser betreten und kaufen zu können, könnt ihr euch auf eine umfangreiche Charakteranpassung sowie auf ein neu interpretiertes Moralsystem freuen: So werden wir beispielsweise von NPCs beleidigt, wenn wir uns daneben benehmen (beispielsweise, weil wir etwas geklaut oder ein Huhn getreten haben).

Freut ihr euch über die Rückkehr begehbarer Häuser und was ist eure Meinung zum Fable-Gameplay? Verratet es uns wie immer unten in der Kommentarsektion!