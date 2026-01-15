Fallout 3 + Fallout New Vegas Remaster: Fans entdecken seltsamen Fehler auf Steam, der auf baldigen Release hindeuten könnte

Fallout 3 und Fallout: New Vegas sind immer noch die wahrscheinlich beliebtesten Teile der Reihe. Seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte rund um eine Neuauflage als Remake oder Remaster. Durch die Fallout-Serie und ihren Erfolg wurden sie noch mehr befeuert, jetzt haben Fans womöglich ein neues Indiz entdeckt.
Steam Store-Fehler deutet eventuell auf Fallout 3- und New Vegas-Remake hin
Wenn man auf der Steam Store-Seite von Fallout 3 oder Fallout: New Vegas eine Review hinterlassen will, funktioniert das momentan nicht richtig. Statt die Rezension verfassen und verlassen zu können, wird die Fehlermeldung angezeigt, man müsse erst einmal die Veröffentlichung des Spiels abwarten. Nachtigall, ick hör dir trapsen!
Diese kuriose Fehlermeldung sorgt natürlich für Stirnrunzeln. Immerhin sind beide Fallout-Titel schon seit etlichen Jahren erschienen. Viele Fans glauben deswegen jetzt, dass das mit einem möglicherweise bald anstehenden Release der Neuauflagen zu tun haben könnte. Eventuell hängen die Store-Seiten mit diesen neuen Versionen zusammen und es kommt genau deswegen zu Komplikationen.
Möglich wäre zum Beispiel, dass die alten Versionen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas nach der Veröffentlichung der jeweiligen Remaster- oder Remake-Fassungen nicht mehr über Steam gekauft werden können. Die Steam-Seite würde dann vielleicht einfach durch die der Neuauflagen ersetzt. Falls dieser Prozess im Hintergrund schon angestoßen worden sein sollte, könnte das eventuell den Fehler erklären.
Das klingt erst einmal recht sinnvoll und durchaus irgendwie wahrscheinlich. Mittlerweile glauben wohl wirklich nur noch die Wenigsten, dass keine Neuauflage der beiden Fallout-Titel erscheint. Aber es gibt auch etwas, das dagegen spricht (zumindest dagegen, dass dieser Fehler irgendwas damit zu tun hat): Der Fehler tritt nämlich zum Beispiel auch bei Batman: Arkham City oder Kerbal Space Program auf.
Generell solltet ihr solche aufgebrachten Meldungen von hoffnungsvollen Fans also lieber weiterhin mit einer gehörigen Portion Vorsicht genießen. Es gibt momentan immer noch keinerlei offizielle Ankündigungen in dieser Hinsicht.
Aber dafür existiert zumindest dieser mysteriöse Countdown auf der Fallout-Seite und auch von Insidern hieß es, dass diese Neuauflagen definitiv irgendwann kommen sollen. Es bleibt also spannend.
Glaubt ihr, dass dieser Steam-Bug mit einem Remake oder Remaster aus der Fallout-Welt zu tun hat?
