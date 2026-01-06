Fallout 76-Fan zockt mehrere tausend Stunden - jetzt hat sich das HUD in seinen Fernseher eingebrannt

Da wird der OLED-TV beinahe zum Ghoul: Ein Fallout 76-Fan hat unglaublich lange das Online-RPG gezockt.

Bei mehr oder weniger normalem Spielverhalten sollte es auf neuen OLED-TVs eigentlich keine Probleme mehr mit dem sogenannten Einbrennen bestimmter Logos oder Spiele-Interfaces kommen. Zockt ihr allerdings über 4.000 Stunden lang ein und dasselbe Spiel, dann kann das durchaus immer noch passieren. Wie in diesem Fall mit dem Fernseher eines Fallout 76-Fans.

Fan spielt laut seiner PS5 knapp 7.000 Stunden Fallout 76

Daran hätte er vielleicht vorher denken sollen, resümiert einer der wahrscheinlich enthusiastischsten Fallout 76-Spieler*innen überhaupt: Sein TV zeigt nach knapp 7.000 Stunden PS5-Spielzeit in seinem Lieblingsspiel so langsam, aber sicher Ermüdungserscheinungen. Man kann Teile des Interfaces jetzt auch sehen, wenn das Spiel gar nicht läuft.

Wenn jetzt eine ganz bestimmte Ecke des Fernsehers komplett in eine Farbe gehüllt wird, lässt sich das Fallout 76-HUD erkennen. Man könne sogar beinahe den Spieler-Namen lesen, schreibt der Reddit-User overcompensk8:

"Die Gefahren von Bildschirmen, die einbrennen können. Ich schätze, ich hätte darüber nachdenken sollen, als ich ihn gekauft habe."

Hier seht ihr, was damit gemeint ist:

Aufgrund der Funktionsweise von OLED-TVs und -Monitoren kann es vor allem bei älteren Modellen und immer gleichbleibenden Anzeige-Elementen zum Einbrennen bestimmter Bilder wie dieser hier kommen. Aber neue OLEDs haben jede Menge Sicherheitsvorkehrungen dagegen und man muss schon wirklich lange denselben Sender schauen oder eben immer dasselbe Spiel spielen.

Wie zum Beispiel eben Fallout 76, und zwar knapp 7.000 Stunden lang. Laut dem Urheber des Beitrags spiele er einfach überhaupt nichts anderes, sondern einzig und allein dieses Spiel. So erklärt sich dann wohl auch die beeindruckende Spielzeit von fast 7.000 Stunden.

Aber auch diese 7.000 Stunden sind mit Vorsicht zu genießen, wie overcompensk8 in einem späteren Follow-Up-Kommentar schreibt. Er sei angesichts der Umrechnung in 291 Tage stutzig geworden und habe noch einmal nachgesehen: Seine PS5 sagt, er habe 6.963 Stunden Fallout 76 gespielt. Im Spiel selbst steht allerdings nur etwas von 4.477 Stunden.

Das ist zwar immer noch äußerst beachtlich, aber natürlich ein gewaltiger Unterschied. Der dürfte vielen von euch bekannt vorkommen und erklärt sich wohl dadurch, dass vom Spiel selbst Augenblicke im (Pause-)Menü oder Standby-Modus herausgerechnet werden, also nur aktives Spielen gezählt wird. Die PS5 rechnet alles mit ein, solange der Titel auf der Konsole läuft.

Was war das für ein TV? Wir haben es hier mit einem LG-Fernseher aus dem Jahr 2016 zu tun. Laut overcompensk8 dürfte es sich dabei um einen B16 handeln. Das gute Stück hat also schon einige Jährchen auf dem Buckel und vor allem natürlich sehr viel Fallout 76 gesehen. Die neueren OLEDs sind aber wie gesagt auch sehr viel weniger anfällig für Burn-In.

