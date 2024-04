Fallout 4: PS Plus-Nutzer ärgern sich über kostenpflichtiges Next Gen-Update – Bethesda arbeitet bereits an einer Lösung

Aktuell kann nur ein Teil der Fallout 4-Fans das Next Gen-Update erleben.

Seit gestern ist das Next Gen-Update für Fallout 4 da. GamePro hat das Ereignis mit einem Live-Ticker samt Patch Notes begleitet. Das Upgrade zur PS5- und Xbox Series-Version sollte eigentlich für alle Besitzer*innen von Fallout 4 zur Verfügung stehen – egal, ob sie das Spiel gekauft oder über PS Plus erworben haben.

Doch viele Personen, die das PS4-Spiel vor Jahren über die PS Plus Collection oder PS Plus Essential erhalten haben oder aktuell im Extra- oder Premium-Abo besitzen, stehen vor einem großen Problem. Sie können den Titel nicht auf die neuste Version upgraden. Bethesda hat sich hierzu nun geäußert.

Was ist das Problem? In den sozialen Medien berichten mehrere Spieler*innen, dass ihnen das kostenlose Upgrade nicht zur Verfügung steht. Stattdessen erhalten sie die Benachrichtigung, dass sie den PS5-Titel noch einmal im Store kaufen müssen.

X-User videotechuk_ muss beispielsweise den Preis von 15,99 Pfund zahlen, der für die PS4- bzw. PS5-Version von Fallout 4 fällig wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Momentan besteht also nur die Möglichkeit, die PS5-Version von Fallout 4 zu spielen, wenn Spieler*innen den Titel bereits im Store oder als Retail-Version gekauft haben.

Die Xbox Series-Version ist von dem Abo-Problem nicht betroffen: Abonnierende des Xbox Game Pass können sich die Next Gen-Version kostenlos herunterladen, auch wenn sie den Titel nur über den Aboservice spielen.

Für einige Stunden war es unklar, ob es sich dabei um Absicht oder einen Bug gehandelt hat. Mittlerweile hat Bethesda Stellung zur Problematik bezogen und kann die Abo-Nutzer beruhigen.

Was hat Bethesda geantwortet? Das Entwicklerstudio hat in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass es sich dabei um einen Fehler handelt. Das Next Gen-Update soll zumindest für PS Plus Extra- und Premium-Mitglieder kostenlos sein. Das Team arbeitet gerade daran, den Fehler zu beheben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie sieht es mit PS Plus Collection und PS Plus Essential aus? Bethesda kann keine Angaben dazu machen, ob das Next Gen-Upgrade auch für diejenigen zur Verfügung stehen wird, die Fallout 4 durch PS Plus Essential oder die PS Plus Collection geholt haben. Letztere wurde mittlerweile eingestellt, doch viele Spieler*innen hatten sich vor der Abschaltung Fallout 4 sichern können.

Sie können nur bestätigen, dass es der Plan ist, das Gratis-Upgrade für PS Plus Extra- und Premium-Abonnent*innen anzubieten. GamePro hält euch auf dem Laufenden, sobald es hierzu neue Informationen gibt und das Update für die teureren Abo-Modelle zur Verfügung steht.

Auf welche Weise habt ihr euch Fallout 4 besorgt? Seid ihr von dem Problem betroffen?