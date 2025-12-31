Fallout 5: Release, Story, Spielzeit und mehr - Alle bekannten Infos zum kommenden Singleplayer-RPG

Dass Fallout 5 kommt, gilt quasi als sicher. Wann es soweit ist, ist eine andere Frage. Wir fassen alle bekannten Infos zum nächsten Teil zusammen.

Eleen Reinke
31.12.2025 | 13:45 Uhr

Hier findet ihr alle wichtigen Infos, die es bereits zu Fallout 5 gibt.

Inhaltsverzeichnis
Mit der TV-Serie zu Fallout sind Fans der Reihe aktuell gut versorgt. Bei neuen Spielen sieht es dagegen eher mau aus. Es gibt aber auch gute Nachrichten, Fallout 5 ist nämlich zumindest in Planung und soll sogar schon grünes Licht bekommen haben. Wir fassen alle bekannten Infos zum Bethesda-RPG zusammen.

Release: Wann erscheint Fallout 5?

Bislang ist noch keine Releasedatum für Fallout 5 bekannt. Bethesda hat aber bestätigt, dass das Spiel kommen wird und als nächstes großes Projekt nach The Elder Scrolls 6 geplant ist. So erklärte Todd Howard 2022 im Interview mit IGN:

"Ja, Elder Scrolls 6 ist in der Pre-Production, und wir werden Fallout 5 im Anschluss entwickeln, also ist unser Kalender für eine lange Zeit sehr voll."

Im Juli 2025 hatte Journalist Jez Corden dann auch bestätigt, dass das Spiel grünes Licht bekommen haben soll.

Da The Elder Scrolls 6 ebenfalls noch keinen konkreten Release hat, müssen wir uns wohl noch in Geduld üben. YouTuber und Insider Reece Reilly hatte kürzlich erst angegeben, dass uns TES6 frühstens 2028 erwarten soll, eine Verschiebung auf 2029 aber auch wahrscheinlich sei.

Vermutlich brauchen wir also vor 2030 nicht mit konkreten Infos zu Fallout 5 rechnen.

Plattformen: Kommt Fallout 5 auch auf PlayStation und Nintendo Switch?

Auch hier gibt es bislang keine offiziellen Aussagen. Garantiert dürfte zumindest ein Release für PC und Xbox sein. Ob das Spiel dagegen auf der dann aktuellen PlayStation-Konsole erscheinen wird, ist eine andere Frage.

Bethesda Game Studios gehört inzwischen zu Xbox, weshalb auch ihr letztes Spiel Starfield bislang nur für Xbox Series X/S und PC erschienen ist. Es gibt aber zumindest Gerüchte, dass ein PS5-Port für das Weltraum-RPG geplant ist. Ohnehin setzt Xbox seit einer Weile deutlich mehr auf eine Multiplattform-Strategie.

Video starten 54:50 Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten

Gibt es schon einen Trailer zu Fallout 5?

Nein, bislang gibt es noch keinen Trailer zum Spiel. Hier müssen wir uns vermutlich auch noch einige Jahre gedulden.

Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr, was Bethesda bereits zu Spielzeit, Story und Co. von Fallout 5 verraten hat.

