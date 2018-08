Fallout 76 ist nicht etwa Fallout 5, sondern ein reines Online-RPG, das auch nach dem Launch fortlaufend mit neuen Inhalten versorgt werden soll. Bereits im Zuge der E3 2018 verkündete Bethesda, dass alle kommenden Zusatzinhalte kostenlos sein werden.

In einem Interview mit Gamefront.de bestätigt Pete Hines, Bethesdas Vizepräsident für Marketing, den Verzicht auf kostenpflichtige DLCs erneut. Fallout 76 wird ohne Season Pass-Modell auskommen.

Bethesda setzt weiterhin auf Singleplayer

"Games as a Service ist nicht unsere Zukunft", sagt Todd Howard

Was wir über die Fallout 76-DLCs wissen

Fallout 76 soll also nach dem Release im November regelmäßig mit neuen kostenlosen Inhalten bedacht werden. Zudem will Bethesda in größeren Abständen umfangreiche Content-Updates herausbringen.

Was uns bei den DLCs genau erwartet, ist allerdings noch nicht bekannt. Denkbar sind natürlich neue Quests, Waffen und Bauelemente für die eigene Basis.

Darüber hinaus will Bethesda nach dem Launch des Online-RPGs Private Server ins Spiel bringen, die es ermöglichen, nur gemeinsam mit Freunden oder ganz allein durchs Ödland zu streifen.

Finanzierung über Mikrotransaktionen: Ganz auf zusätzliche Bezahlformen verzichtet Bethesda mit Fallout 76 dann aber doch nicht. Das Spiel wird trotz Verzicht auf den Season Pass und Bezahl-DLCs Mikrotransaktionen erhalten. Die sollen aber rein kosmetischer Natur sein, bestätigten die Macher zur E3 2018.

Fallout 76 erscheint am 14. November 2018 für PS4, Xbox One und PC. Alle Infos zu Gameplay, Always-On und mehr erfahrt ihr hier.