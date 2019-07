Fallout 76 hat trotz des schweren Starts Fahrt aufgenommen. In der Vorschau auf Patch 11 verraten die Entwickler, dass es in den letzten Wochen viele neue Spieler dazugekommen sind. Das nimmt sich Bethesda zum Anlass, um den Einstieg für unerfahrene Ödlander etwas angenehmer zu machen.

Die Änderungen betreffen vor allem Charaktere bis Stufe 25. Neben ein paar finanziellen Hilfen sollen auch die Gegnerlevel in den Startgebieten ein wenig gesenkt werden, damit die ersten Ausflüge in die Post-Apokalypse weniger frustrierend werden.

So wird der Einstieg leichter:

Schnellreisen wird bis Stufe 25 billiger

Höhere Krankheitsresistenz bis Stufe 15

Angepasste Challenge-Belohnungen für neue Charaktere

Leichtere Gegner in Ash Heap, Savage Divide und Toxic Valley

Weitere Änderungen sollen kommen

Woher kommen die neuen Spieler?

Die steigende Beliebtheit von Fallout 76 dürfte mehrere Ursachen haben. Die Zahl hinter dem kommenden Patch ist eine davon. In den vergangenen 10 Updates hat Bethesda nicht nur die gröbsten Fehler behoben, sondern auch stetig neue Inhalte hinzugefügt.

Mittlerweile könnt ihr beispielsweise euren eigenen Laden eröffnen, um Items mit anderen Spielern zu handeln. Außerdem gibt es ein größeres Inventar, Events, PvP-Survival und einen Battle Royale-Modus. Obwohl der anfangs mit viel Skepsis begrüßt wurde, war "Nuclear Winter" am Ende so beliebt, dass die eigentlich zeitlich begrenzte Beta permanent im Spiel bleibt. Bethesda verbessert den Modus also nun Live, um Balancing-Probleme in den Griff zu bekommen.

Gratis-Woche & Vorfreude NPCs

Doch der kürzliche Spielerschub hat auch einen anderen Grund. Im Rahmen der E3 2019 war Fallout 76 auf allen Plattformen eine Woche lang kostenlos spielbar, inklusive Nuclear Winter. Es ist gut möglich, dass im Zuge der Gratis-Aktion einige neue Spieler geblieben sind.

Die Zukunft von Fallout 76 ist zudem, vor allem für Fans älterer Fallouts, recht vielversprechend. Auf der E3 2019 hat Bethesda angekündigt, dass mit dem Wastelanders-Update richtige NPCs hinzugefügt werden - Damit gehen die Entwickler den größten Kritikpunkt am Spiel an. Die Figuren sollen nicht nur Kulisse sein, sondern wie gewohnt als Questgeber funktionieren, die in zwei neuen Siedlungen leben und mit denen ihr sogar Romanzen eingehen könnt.

Es bleibt abzuwarten, ob zukünftige Updates das offenbar positive Momentum weiter erhalten können. Frei von Kritik ist das Spiel auch weiterhin nicht. Wastelanders erscheint im Herbst 2019 kostenlos für alle Spieler.

