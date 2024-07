Warum haben Ghule in Fallout keine Nasen? Keiner weiß es so genau, aber alle haben eine Idee

Der Ghul aus der Fallout-Serie legt einen knallharten Auftritt hin. Dennoch teilt er das Schicksal aller Ghule, seine Nase verloren zu haben.

Die Ghule sind seit dem ersten Fallout-Spiel ein fester Bestandteil der Reihe. Trotzdem – oder vielleicht auch gerade deswegen – gibt es bei ihrer Entstehungsgeschichte zwischen den Entwickler*innen Unstimmigkeiten. Kollege David hat dennoch einmal alle bekannten Informationen zu den Mutant*innen des Ödlands für euch zusammengetragen:

Was ist mit den Nasen der Ghule passiert?

In all den Jahren, seit denen es Fallout gibt, haben wir noch keine offizielle Erklärung dazu erhalten, wieso die Ghule keine Nasen haben. Deswegen haben die Fans die Sache selbst in die Hand genommen und eigene Theorien erstellt, die Windows Central zusammengetragen hat.

Um die fehlenden Ghul-Nasen zu begründen, benutzen die Theoretiker*innen die menschliche Biologie, weil die Ghule ursprünglich Menschen waren. Ihre Körper haben sich durch den Einfluss von Radioaktivität stark verändert und zeichnen sich durch schnell regenerierende DNS aus. Dadurch leben sie länger und sind widerstandsfähiger als gewöhnliche Menschen.

Die folgenden Begründungen sind Fan-Theorien und nicht offiziell bestätigt.

Diese Widerstandsfähigkeit scheint aber nicht ihre Nasen erreicht zu haben, weil diese irgendwann abfallen. Fans begründen das mit den schwachen Knorpeln der Nase. Die seien weniger resistent als diejenigen um die Gelenke herum und erst recht schwächer als die Knochen im Körper. Weiter bleiben auch Ghule nicht komplett vom menschlichen Alterungsprozess verschont.

In Fallout: New Vegas beklagen sich eure ghulischen Begleiter Raul und Dean über Schmerzen in ihren Gelenken, wenn sie mit euch zusammen in die Knie gehen. Das heißt, dass auch Ghule nicht von Alterserscheinungen verschont bleiben. Deswegen liegt es auch irgendwie nahe, dass die äußersten Extremitäten zuerst abfallen – allen voran die Nase, die aus scheinbar schwachem Gewebe besteht.

2:40 Fallout: Der Cast erklärt, wie die Welt der Videospiele den Sprung in die Amazon-Serie schafft

Vielleicht, aber auch nur vielleicht, sind die fehlenden Nasen eine reine Design-Entscheidung von Bethesda, auf die nie eine offizielle Begründung folgen wird.

Zuletzt hat die erfolgreiche Fallout-Serie auf Amazon Prime mit dem Kopfgeldjäger Cooper Howard einen beliebten Ghul hervorgebracht. Sowohl seine Auftritte als auch die von seinen (wilden) Artgenossen sind allein schon einen Blick in die Serie Wert.

Überzeugen euch diese Theorien der Fans?