Spieler lädt 30 GB HD-Texturen für Far Cry 5 herunter und findet den Beweis, dass die Entwickler offenbar nicht auf derart scharfe Texturen vorbereitet waren

Far Cry 5 bietet am PC die Möglichkeit, ein HD-Texturen-Paket zu installieren, dass einiges im Spiel hübscher und detaillierter macht. Auch manches, das offenbar nie so richtig darauf ausgelegt war, wirklich gelesen zu werden.

David Molke
22.01.2026 | 18:01 Uhr

Far Cry 5 funktioniert genau wie die anderen Far Cry-Titel auch, sorgt jetzt aber nochmal anders für Belustigung. Far Cry 5 funktioniert genau wie die anderen Far Cry-Titel auch, sorgt jetzt aber nochmal anders für Belustigung.

Far Cry 5 wurde 2018 und damit schon vor einer ganzen Weile veröffentlicht, aber sieht immer noch ziemlich hübsch aus. Erst recht, wenn ihr es am PC in 4K spielt und ein zusätzliches Paket für besonders hochauflösende Texturen herunterladet. Wieso dieses Paket optional ist, hat ein Spieler jetzt herausgefunden.

Far Cry 5-Fan entdeckt dank 30 GB HD-Texturen Details, die wohl nie irgendjemand sehen sollte

Far Cry 5 entführt uns ins Hinterland der USA, wo wir es mit fanatischen sowie schwer bewaffneten Raubeinen zu tun bekommen. Wer will, dass das alles so richtig hübsch aussieht, kann sich ein 30 GB umfassendes Texturen-Paket herunterladen, das dem First Person-Shooter den letzten Schliff verleiht.

Video starten 8:05 Far Cry 5 - Testvideo: Für wen der Open-World-Shooter sich eignet - Testvideo: Für wen der Open-World-Shooter sich eignet

Einem Spieler ist dabei vor einer Weile etwas aufgefallen: Dank des Texturen-Pakets lassen sich jetzt nämlich sämtliche herumliegenden Dokumente, Poster, Aufkleber und ähnliches erkennen und lesen – was vorher wohl nicht so war. Statt einer matschigen, verwaschenen Textur liest sich jetzt knackscharf ausmachen, was da auf den Hintergrund-Objekten steht.

In diesem Fall nur Kauderwelsch: Eigentlich sollte hier auf dem Waffen-Guide wohl stehen, was es mit den Einzelteilen der Schießprügel auf sich hat. Da aber offenbar niemand damit gerechnet hat, dass sich jemand wirklich das HD-Texturen-Paket herunterlädt und ganz genau hinsieht, handelt es sich nur um Platzhaltertext.

Dieser Platzhaltertext stammt aber noch nicht aus einer sogenannten KI (wie bei The Alters) und die Entwickler*innen haben kurioserweise auch nicht auf den klassischen und seit vielen, vielen Jahren bewährten "lorem ipsum"-Platzhaltertext zurückgegriffen, nein.

Sie haben stattdessen anscheinend einfach nur ein paarmal auf die Tastatur gehauen oder ihre Katze drüberlaufen lassen. Was ihr da lesen könnt, sind jedenfalls keine normalen Worte, sondern einfach unzusammenhängende Buchstaben-Haufen, ein völliges Durcheinander.

Hier könnt ihr euch ein Bild davon machen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mehr News zu Far Cry & Co. findet ihr hier in diesen verlinkten GamePro-Beiträgen:

Jujutsu Kaisen Season 3: Wann erscheint Episode 5? Release-Tag, Uhrzeit und Synchro
von Myki Trieu
Oshi no Ko Season 3: Wann kommt Episode 3? Starttermin, Sendezeit und Streamingdienst
von Myki Trieu
"Mein" Ubisoft ist spätestens gestern gestorben
von Dennis Müller

Die Menschen in den Kommentaren amüsieren sich prächtig darüber. Die allermeisten zeigen sich ebenfalls ziemlich verwundert darüber, dass es hier nicht einmal mehr für irgendwelche Nonsens-Sätze gereicht hat. Womöglich haben wir es hier mit einem Ergebnis von Crunch und Deadlines zu tun, wie manche mutmaßen.

Einige andere, sehr witzige Beispiele werden ebenfalls genannt: In The Division soll es beispielsweise Brettspiele geben, auf denen Dinge wie "Ich mag wirklich gerne Dinosaurier" stehen. In Timesplitters 3 hat eine andere Person Dinge wie "nutzloser Scheiß, der nichts bedeutet" entdeckt.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Ist euch auch schon einmal etwas ähnliches in Spielen untergekommen, über das ihr euch kaputt gelacht habt?

zu den Kommentaren (4)
Preisvergleich
alle anzeigen
Far Cry 5
Amazon
Far Cry 5
ab 19 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(4)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Far Cry 5

Far Cry 5

Genre: Shooter

Release: 27.03.2018 (PC, PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 13 Minuten

Spieler lädt 30 GB HD-Texturen für Far Cry 5 herunter und findet den Beweis, dass die Entwickler offenbar nicht auf derart scharfe Texturen vorbereitet waren

04.02.2025

Vergessenes Far Cry bekommt nach 6 Jahren endlich 60 FPS-Patch

17.03.2023

Far Cry 5 ist bald fast eine ganze Woche gratis spielbar – samt neuem 60 fps-Patch

17.03.2022

Far Cry - Alle Spiele der Shooter-Reihe im Ranking

08.01.2022

Alle Far Cry-Teile nach Spielzeit gerankt: Welcher ist der längste?
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Spieler lädt 30 GB HD-Texturen für Far Cry 5 herunter und findet den Beweis, dass die Entwickler offenbar nicht auf derart scharfe Texturen vorbereitet waren   4     1

vor 14 Minuten

Spieler lädt 30 GB HD-Texturen für Far Cry 5 herunter und findet den Beweis, dass die Entwickler offenbar nicht auf derart scharfe Texturen vorbereitet waren
Arc Raiders-Spieler tut sich mit einem Mitspieler zusammen, aber als er über seinen Loot spricht, beginnt der blanke Horror

vor 41 Minuten

Arc Raiders-Spieler tut sich mit einem Mitspieler zusammen, aber als er über seinen Loot spricht, beginnt der blanke Horror
Assassins Creed 4 Black Flag-Remake soll angeblich fertig sein und wurde jetzt trotzdem um bis zu ein Jahr verschoben   1  

vor einer Stunde

Assassin's Creed 4 Black Flag-Remake soll angeblich fertig sein und wurde jetzt trotzdem um bis zu ein Jahr verschoben
Disney Dreamlight Valley verrät in eurem persönlichen WrapUp, wie viel Gold ihr 2025 bei Dagobert gelassen habt und wer eure Lieblingscharaktere sind

vor einer Stunde

Disney Dreamlight Valley verrät in eurem persönlichen WrapUp, wie viel Gold ihr 2025 bei Dagobert gelassen habt und wer eure Lieblingscharaktere sind
mehr anzeigen