Far Cry 6 ab morgen kostenlos: Spielt das ganze Wochenende gratis auf PlayStation und Xbox

Wenn ihr den neuesten Ableger der Far Cry-Reihe bislang noch nicht nachgeholt habt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Ubisoft hat nämlich ein kostenloses Wochenende angekündigt, in dem ihr Far Cry 6 und einige DLCs zum Spiel komplett kostenlos spielen könnt.

Wann geht's los? Vom 4. bis zum 8. August jeweils um 20 Uhr deutscher Zeit

Vom 4. bis zum 8. August jeweils um 20 Uhr deutscher Zeit Wo kann ich spielen? Auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S

Preload nur für PlayStation: Xbox-Nutzer*innen bekommen leider nicht die Möglichkeit, das Spiel vorab runterzuladen, auf PS4 und PS5 dagegen könnt ihr schon jetzt mit dem Preload beginnen, um morgen pünktlich loszulegen.

Das bekommt ihr am Gratis-Wochenende in Far Cry 6

Mit dabei am Gratis-WE ist das komplette Spiel, wenn ihr euch also ranhaltet, könnt ihr es sogar komplett durchspielen - zumindest wenn ihr euch auf die Hauptquest beschränkt, mit Nebenmissionen ist die Spielzeit um einiges länger.

Kostenlose DLCs sind dabei: Habt ihr das Hauptspiel schon beendet, könnt ihr auch in einige DLCs reinschauen, so etwa die Crossover mit Stranger Things, Rambo oder Danny Trejo.

Wollt ihr wissen, ob Far Cry 6 sich für euch lohnt, findet ihr im Test-Video alle Infos:

Darum geht's in Far Cry 6: Im neuesten Ableger der Shooter-Reihe geht es auf eine fiktive Karibikinsel, die an das reale Kuba angelehnt ist. Als Guerrilla-Rekrut*in Dani Rojas (ihr könnt hier zwischen Mann und Frau wählen) versucht ihr, den brutalen Diktator Anton Castillo zu stürzen. In der riesigen Open World liefert ihr euch Schießereien, baut eigene Waffen zusammen und trefft auf verschiedene Tierbegleiter, allen voran der unglaublich putzige Dachshund Chorizo.

Fortschritt bleibt erhalten

Wenn ihr das Spiel übrigens nicht durchspielen könnt oder einfach mehr Zeit in der Welt verbringen wollt, müsst ihr euch um euren Speicherstand nicht sorgen. Der bleibt euch nämlich erhalten, sodass ihr direkt wieder einsteigen könnt, wenn das nächste kostenlose Wochenende startet oder ihr das Spiel kauft. Um euch einen Anreiz zu geben, bietet Ubisoft Far Cry 6 aktuell natürlich auch im Sale an. Für die Vollversion gibt es derzeit bis zu 50% Rabatt, für den Season Pass 35%.

Habt ihr Far Cry 6 bislang verpasst oder wollt noch einiges nachholen?