FIFA 20 - Das sind die Vorbesteller-Boni & Editionen

Mit der EA Play 2019 gab es auch einige neuen Infos zum kommenden FIFA 20. Dass die Sport-Reihe eine Fortsetzung bekommt, überrascht natürlich niemanden. Allerdings gibt es mit dem Volta-Modus in diesem Jahr ein große Neuerung für alle Fußball-Fans. Außerdem ist jetzt bekannt, in welchen Versionen FIFA 20 erscheinen wird (via EA).

Vorbestellbare FIFA 20-Editionen

Standard-Edition Champions-Edition Ultimate-Edition FIFA 20 x x x Icon-Leihspielerwahl x x x SE FUT-Trikots x x x FUT Gold-Packs 3 12 24 Spielbar ab 27.09.19 24.09.19 24.09.19 Preis 69,99 Euro 89,99 Euro 99,99 Euro "Stars im Blickpunkt"-Objekt x

Gilt nicht für die Nintendo Switch!

Die hier angegebenen Vorbesteller-Boni gelten nur für die PS4 und Xbox One. Das heißt, dass die Switch-Version ohne die Pre-Orderextras auskommen muss.

Früher spielen mit teuren Editionen

Neben ein paar Ingame-Extras ist der größte Unterschied der Champions- und Ultimate-Edition zur normalen Variante, dass ihr bereits drei Tage früher spielen könnt, wenn ihr die teuren Versionen vorbestellt.

Wenn ihr euch mit der Vorbestellung unsicher seid, lohnt es sich möglicherweise zu warten. EA hat versprochen in ein paar Wochen einen umfangreichen Gameplay-Reveal zu veranstalten. Danach solltet ihr besser abschätzen können, ob es eine Vorbestellung wert ist.

Vorbestellung mit Frist. Die hier aufgelisteten Boni betreffen nur die Vorbestellungen der jeweiligen Editionen. Für die Ultimate-Edition gilt außerdem, dass ihr die Extras nur bekommt, wenn ihr bis zum 5. August vorbestellt.

Noch früher spielen mit EA Access

Was aber klar ist, ist dass ihr mit einer Mitgliedschaft im Abo-Service EA Access noch einmal drei Tage früher spielen könnt. Der Service ist auf der Xbox One bereits verfügbar. Auf der Playstation 4 startet er im Juli 2019.

Wenn ihr euch anmeldet, bekommt ihr neben den anderen Features einer Mitgliedschaft auch drei weitere Tage Frühzugang. Damit könnt ihr also schon am 19. September loslegen.

FIFA 20 erscheint regulär am 27. September für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.