Anders Vejrgang ist 15 Jahre alt. Vor seinem 16. Geburtstag darf er nicht an offiziellen eSports-Turnieren teilnehmen, und trotzdem gilt er schon als bester Spieler der Welt. Als Beleg dafür, kann der junge Däne eine unglaubliche Serie von 535 Siegen hintereinander vorweisen. Auch wenn dieser Lauf am Sonntag durchbrochen wurde, wird ihm das so schnell niemand nachmachen.

15-jähriger hält den FUT-Rekord

Vejrgang, der für das eSports-Team von RB Leipzig spielt, hat seine 535 Siege in der Fifa Ultimate Team Wochenend-Liga gefeiert, dem härtesten Modus in Fifa 21, in dem sich die fähigsten Spieler*innen der Welt miteinander messen. An jedem Wochenende können Teilnehmer bis zu 30 Partien bestreiten. Das bedeutet, Vejrgang brauchte 18 Wochen für seinen Rekord.

Im unten stehenden Video seht ihr die Partie, die Vejrgangs unglaubliche Serie beendete. Am Schluss verlor der Däne klar mit 1-5, allerdings fielen die letzten drei Gegentore gegen Ende des Spiels, als er alles in die Offensive warf, um den Ausgleich zu erzielen.

Fußballprofi dominiert in Fifa 21

Ein weiterer FIFA-Könner ist Diogo Jota, ein Außenstürmer vom FC Liverpool. Der Fußballprofi hat es nicht nur auf dem echten Rasen geschafft, sondern gehört auch auf dem virtuellen Grün zu den besten Kickern. Bei den Wochenendturnieren in FUT schaffte der Portugiese zuletzt eine Serie von 30 zu 0 Siegen und konnte sich damit den ersten Platz auf der Playstation sichern. Dass Jota momentan verletzt ist, könnte seinem Erfolg zuträglich gewesen sein.

