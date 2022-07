FIFA 23-Coverstars: Mbappé holt sich für die Ultimate Edition weibliche Unterstützung

Kylian Mbappé ist einfach nicht mehr von den FIFA-Covern wegzudenken. Der französische Profi-Spieler (Paris Saint-Germain) ist auch bei FIFA 23 wieder dabei, wenn auch nicht alleine. Dieses Jahr teilt er sich den Cover-Platz mit Samantha May "Sam" Kerr – zumindest für die Ultimate Edition.

Die erste FIFA Ultimate Edition mit einer Spielerin auf dem Cover

Zum Ende einer Ära, also das EA Sports unter diesem Namen seine Fußball-Simulation veröffentlicht, hat es noch eine weibliche Profi-Spielerin auf ein Ultimate Edition-Cover geschafft: Sam Kerr, Mittelfeldspielerin der australischen Frauen-Nationalmannschaft und bei FC Chelsea unter Vertrag. Damit bekommt der französische Stürmer eine treffsichere Spielerin zur Seite gestellt:

Sam Kerr ist somit die erste Frau, die weltweit auf der Ultimate Edition eines FIFA-Spiels zu sehen ist. Die allererste Frau auf einem FIFA-Cover ist sie damit aber nicht. Bereits auf einigen nationalen Covern von FIFA 16 waren neben dem Argentinier Lionel Messi auch Spielerin zu sehen: In Australien Stephanie Catley, in den USA Alex Morgan und in Kanada Christine Sinclair.

Mehr zum eben genannten Wegfall der FIFA-Namenslizenz erfahrt ihr übrigens im folgenden Artikel:

Wie das Cover der Standard Edition aussieht hat EA Sports dagegen noch nicht bekannt gegeben. Auf einen Releasetermin für die Fußball-Simualtion warten wir ebenfalls noch, wobei der Insider Tom Henderson vom 30. September 2022 ausgeht. Die Ankündigung samt ersten Trailer erwartet er dagegen noch im Juli, genauso wie die für Skate und Need for Speed.

