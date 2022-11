FIFA 23: Schnappt euch jetzt kostenlose FUT-Packs mit Amazon Prime

FIFA 23 und FUT erfreuen sich großer Beliebtheit und wenn ihr noch ein paar zusätzliche FUT Packs wollt, haben wir da eine Info für euch: Wer bereits für ein Amazon Prime-Abo zahlt, kann sich nämlich ohne weitere Zusatzkosten einige FUT Packs für FIFA 23 sichern. Wir klären, wie ihr da heran kommt und was euch in den Paketen erwartet.

FIFA 23: Bonus-FUT Pack für alle mit Amazon Prime Abo

Darum geht's: Amazon Prime bietet euch aktuell jeden Monat ein FUT Pack mit unterschiedlichen Inhalten. Im Moment könnt ihr das November-Pack einlösen, und zwar noch bis Ende Dezember. Dann gibt es das nächste und die ganze Angelegenheit soll ein komplettes Jahr lang laufen.

Das steckt im aktuellen FUT Pack: Wer sich über Amazon Prime das FUT Pack für FIFA 23 sichert, bekommt die folgenden Inhalte.

7 Seltene Spielergegenstände (Gold)

2 Spielerauswahl mit 81+ GES

12 Seltene Verbrauchsmaterialien

1 Leihspieler Haaland (15 Spiele)

8 Spielerauswahl zwischen 2 WM-Spielern

Hinweis zur FIFA-WM in Katar: An dieser Stelle möchten wir auf die schwierigen Umstände aufmerksam machen, die nicht nur zur Vergabe der Fußball-WM 2022 nach Katar geführt haben, sondern auch die Organisation, Vorbereitung und Austragung des Turniers begleiten. Für mehr Informationen empfehlen wir euch die ZDF-Reportage “Geheimsache Katar“, in der Sportjournalist Jochen Breyer und Autorin Julia Friedrichs vor Ort wichtigen Fragen rund um die Weltmeisterschaft nachgehen.

Einen FIFA 23-Trailer seht ihr hier:

4:27 FIFA 23 - Neuer Trailer stellt alle Neuerungen des WM-Updates vor

So löst ihr das FUT Pack von Amazon Prime für FIFA 23 ein

Ihr müsst euch zur entsprechenden Amazon Prime Gaming-Seite begeben. Dort findet ihr im sogenannten "Loot"-Bereich diverse Spielinhalte, die ihr einlösen könnt – unter anderem auch für FIFA 23. Hier könnt ihr die FUT-Packs für FIFA 23 aktivieren.

Eventuell müsst ihr vorher noch euer Electronic Arts-Konto mit dem von Amazon verknüpfen, damit das Ganze funktioniert und auch wirklich innerhalb des Spiels genutzt werden kann.

Pay2Win & Glücksspiel: Aber Vorsicht! Insbesondere der FUT Modus enthält massive Pay2Win-Mechaniken. Wir haben FIFA 23 auch in unserem GamePro-Test dafür abgewertet, dass mit echtem Geld bessere Spieler gekauft werden können. Außerdem stehen die FIFA-Titel von EA schon seit Längerem in der Kritik, weil einige Mechaniken in manchen Ländern als illegales Glücksspiel angesehen werden.

