FIFA 23: EA sagt 'ihr liebt Lootboxen' und deswegen bleiben sie in FUT

EA behauptet, Lootboxen in FIFA 22 würden von den Fans geliebt. Außerdem würden sowieso nur die wengisten Lootboxen tatsächlich von den Leuten gekauft und das Ganze sei einfach nur eine spaßige "Überraschungs-Mechanik". Darum gibt es auch in FIFA 23 wieder die umstrittene Möglichkeit, jede Menge echtes Geld zu verpulvern. Und das, obwohl Lootboxen in vielen Ländern als simple Glücksspielmechanik angesehen werden und zum Teil sogar verboten sind.

FIFA 23 wirft seine langen Schatten voraus und soll im Idealfall bald wieder Milliarden in die Kassen des Publishers Electronic Arts spülen. Zumindest, wenn es nach EA geht, und das funktioniert nun einmal am einfachsten mit den bewährten Lootboxen.

Lootboxen kehren dementsprechend auch im neuesten Teil der Fußballspiel-Reihe zurück und werden jetzt vom Publisher verteidigt. Angeblich würden die Fans die Mechanik lieben, obwohl sie so umstritten ist.

Allerdings gibt es einige andere große Änderungen in FIFA Ultimate Team und was das ist, seht ihr hier:

In einem Interview mit Eurogamer erklären die Verantwortlichen hinter FIFA Ultimate Team (FUT) und den zugehörigen FUT Packs aka Lootboxen, wieso sich an diesem Part nichts ändert. Sie seien einfach schon so lange ein so wichtiger Teil des Spiels, sehr beliebt bei den Spieler*innen und außerdem sei es auch nur fair, wenn die Fans dafür auch Geld ausgeben könnten.

"Wir glauben aus ganzem Herzen, dass Ultimate Team und FUT Packs, die seit über einer Dekade Teil des Spiels sind, einen Teil von FIFA darstellen, den die Spieler*innen lieben. Fans lieben, dass das Spiel die Aufregung der echten Welt und die Strategien beim Aufbau und Managen eines Squads widerspiegelt. Den Spieler*innen die Wahl zu geben, Geld auszugeben, wenn sie wollen, ist fair."

Zur Verteidigung führt EA auch noch einige andere Punkte an. Das Bezahlen mit echtem Geld sei optional und die Packs könnten auch erspielt werden. Angeblich würde niemand dazu animiert, eher Packs zu kaufen, als sie zu verdienen. Sie funktionieren immer gleich, unabhängig davon, ob sie gekauft wurden. Angeblich würden sowieso nur total wenige Menschen wirklich Geld für die Packs ausgeben und die meisten seien nicht gekauft, sondern erspielt.

Bei FIFA 22 wäre das bei 9 von 10 Lootboxen der Fall gewesen. Nichtsdestotrotz wurden durch den Modus im Jahr 2020 1,62 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht (allerdings nicht nur in FIFA Ultimate Team, sondern auch durch Madden und NFL, die beide ebenfalls einen Ultimate Team-Modus haben). Seit 2021 werden die Zahlen aber gar nicht mehr offen kommuniziert (via: Twitter).

Zu den Vorwürfen, dass es sich bei den FUT Packs schlicht um Glücksspiel mit echtem Geld handelt, wird allerdings nichts gesagt. In Ländern wie Belgien sind Lootboxen offiziell als Glücksspiel anerkannt und deswegen komplett verboten. Dementsprechend mussten sie von EA vollständig aus dem Spiel entfernt werden, ähnliche Bestrebungen gibt es auch in Norwegen, den Niederlanden und vielen anderen Ländern.

Wir können nur darauf hinweisen, dass ihr äußerst vorsichtig mit solchen Mechaniken umgehen solltet, wenn ihr anfällig für Glücksspiel seid oder schnell anderen Süchten anheim fallt. Falls ihr in dieser Hinsicht Schwierigkeiten haben solltet, könnt ihr euch zum Beispiel an die kostenlose Beratungs-Hotline der BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) zum Thema wenden.

Wie steht ihr zu Lootboxen im Allgemeinen und zu den FUT Packs im Speziellen?