Das beliebteste FIFA aller Zeiten könnt ihr bald endlich im Xbox Game Pass zocken

Nächste Woche könnt ihr im Game Pass Ultimate auch FIFA 23 zocken.

Mit dem erfolgreichsten Launch der gesamten Reihe legt FIFA 23 wahrlich einen gelungenen Abschluss hin, bevor die Namenlizenz ausläuft und Electronic Arts seine Fußball-Simulation offiziell in EA Sports FC umtauft. Bis es aber soweit ist, könnt ihr euch bald auch im Xbox Game Pass aufs digitale Grün des neuesten FIFA-Spiels begeben. Nächste Woche wird es nämlich zum Abo-Dienst hinzugefügt – zumindest für einen Teil von euch.

FIFA 23 kommt über EA Play in den Game Pass Ultimate

Wann kommt FIFA 23 in den Game Pass? Der letzte offizielle FIFA-Teil von EA wird am 16. Mai 2023 zum Service hinzugefügt.

Aber Achtung! Das gilt allerdings nur für den Game Pass Ultimate! Wer das teurere Abo besitzt, in dem eine EA Play-Mitgliedschaft automatisch inbegriffen ist, bekommt ohne weitere Kosten Zugriff auf FIFA 23. Wer dagegen nur den normalen und damit günstigeren Game Pass-Tarif besitzt, geht leer aus.

Ob sich der Download im Game Pass Ultimate für euch lohnt, könnt ihr mit unserem GamePro-Test herausfinden. Diesen und weitere interessante Artikel zu FIFA haben wir euch hier verlinkt:

Falls ihr außerdem auf die AppleTV Plus-Serie Ted Lasso steht, hat FIFA 23 auch dazu etwas zu bieten. Dieser Trailer stellt euch das Crossover näher vor:

1:01 FIFa 23-Trailer stellt Ted Lasso-Crossover vor

Der Xbox Game Pass wird im Mai noch voller

Mehr zum Thema Xbox Game Pass im Mai 2023: Alle neuen Spiele und Abgänge von Sebastian Zeitz

FIFA 23 ist natürlich nicht der einzige Titel, der im Mai zum Xbox Game Pass hinzugefügt wird beziehungsweise schon wurde. Unabhängig davon, ob ihr das Standard-Abo oder Ultimate besitzt, dürft ihr euch in diesem Monat beispielsweise noch auf Planet of Lana freuen (das ist nämlich nicht an EA Play geknüpft).

Welche Spiele sonst noch im Mai dazu kommen, aber auch aus dem Game Pass-Katalog verschwinden, könnt ihr im oben verlinkten Artikel nachlesen.

Freut ihr euch auf FIFA 23 im Game Pass Ultimate, oder wartet ihr schon auf das erste EA Sports FC?