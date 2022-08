FIFA 23 kann einen Monat vor Launch gespielt werden und das Internet ist voller Leaks

Manche Spiele erscheinen unfertig oder später als geplant. Bei FIFA 23 war es andersherum. Das komplette Spiel konnte jetzt schon gespielt werden – rund einen Monat vor Release. Das war so natürlich nicht geplant und das Ganze ein Versehen. Aber jetzt ist es zu spät und im Netz kursieren haufenweise Leaks. Die umfassen Gameplay, detaillierte Infos zu Modi und Clubs, den Soundtrack und eigentlich auch alles andere.

FIFA 23 launcht aus Versehen zu früh und leakt dadurch fast komplett

Darum geht's: Einige Xbox-Spieler*innen konnten offenbar einfach so auf alle Inhalte von FIFA 23 zugreifen. Allem Anschein nach war das wohl vor allem bei denjenigen der Fall, die die Ultimate Edition vorbestellt und an der Beta teilgenommen hatten. Unklar bleibt, wie das passieren konnte. Eigentlich soll das Fußballspiel offiziell erst am 30. September veröffentlicht werden.

Hier seht ihr einen Trailer zu FIFA 23:

FIFA 23-Infos leaken: Dass FIFA 23 aus Versehen viel zu früh veröffentlicht wurde, hat die Folge, dass interessierte Fans jede Menge Inhalte aus dem Spiel auf ihren Social Media-Kanälen verbreiten.

Falls ihr zum Beispiel wissen wollt, wie die einzelnen Ratings von Superstars wie Messi und Mbappe im diesjährigen Fußball-Spektakel aussehen, könnt ihr die Infos jetzt alle schon im Netz finden:

Wie die hier von Barcelona:

Hier seht ihr zum Beispiel die Ratings der Arsenal-Spieler in FIFA 23:

Cristiano Ronaldo wurde generft: Ebenfalls für einiges an Aufmerksamkeit sorgt die Bewertung von Cristiano Ronaldo. Der hatte in FIFA 22 noch eine Bewertung von 91, liegt jetzt bei 90 und kann "nur noch" einen Pace-Wert von 81 aufweisen (via: Reddit).

Zu FIFA Ultimate Team gibt es natürlich ebenfalls jede Menge Informationen, jetzt, wo das Spiel von einigen Fans schon ausgiebig gezockt werden konnte. Allerdings ist EA aktuell wohl auch bemüht, die meisten Videos bereits wieder aus dem Netz zu verbannen. In diesem YouTube-Video könnt ihr aber zumindest aktuell noch recht viel sehen.

Falls ihr euch fragen solltet, ob auch in FIFA 23 und FUT wieder Lootboxen enthalten sein werden:

44 1 FIFA 23: EA sagt 'ihr liebt Lootboxen' und deswegen bleiben sie in FUT

Ansonsten könnt ihr euch auch schon den Soundtrack von FIFA 23 zu Gemüte führen und vieles mehr. Unter anderem wissen wir jetzt auch, dass sogar der fiktive Verein AFC Richmond aus Ted Lasso in FIFA 23 auftaucht. Normalerweise würden wir an dieser Stelle davor warnen, Leaks nicht für bare Münze zu nehmen, aber diese hier scheinen allesamt echt zu sein.

Was haltet ihr von diesem Fauxpas? Konntet ihr auch schon FIFA 23 spielen?