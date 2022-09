FIFA 23 Web App: Release, mögliche Startzeit und Log-In

Das Release-Datum für die FIFA 23 Web App sowie die dazugehörige Companion App steht fest. Hier erhaltet ihr alle Infos, die ihr zum Start, zu den Funktionen, dem Log-In und mehr wissen müsst.

Wann erscheint die Web App von FIFA 23?

Release der Web App: 21. September 2022 (Mittwoch)

Zu welcher Uhrzeit könnte die FUT 22 Web App live gehen? Eine offizielle Start-Uhrzeit hat EA noch nicht bekanntgegeben. Jedoch können wir uns an den Startzeiten in den letzten Jahren orientieren.

Die traditionelle Uhrzeit für die Liveschaltung der FIFA Web App ist 19 Uhr. Allerdings kam es im vergangenen Jahr zu leichten Verzögerungen, weshalb FIFA 23-Fans erst gegen 20 Uhr loslegen konnten.

Dieses Jahr dürfte es also wieder irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr losgehen, GamePro wird diesen Artikel stetig updaten und euch benachrichtigen, sobald die Web App live ist.

Wo finde ich die Web App zu FIFA 23? Hier ist die offizielle Web-Oberfläche der FIFA 23-App. EA schreibt, dass sie sich gerade in Wartung befindet.

FIFA 23 Web App - Log-In - Wie greife ich darauf zu? Ihr könnt die Anwendung einfach über den Browser eures PC oder Mobilgeräts verwenden. Achtung: Vor dem FIFA 23-Release könnt ihr die App nur nutzen, wenn ihr bereits einen Account für FUT 22 habt.

Wann erscheint die Companion App von FIFA 23?

Release der Companion-App: 22. September 2022 (Donnerstag)

Was ist die Companion App? Dabei handelt es sich um die App-Version der Web App, die ihr für iOS und Android herunterladen könnt. Die Funktionen entsprechen der Browser-Variante.

Funktionen der Web App für FIFA 23

Zu den bisherigen Funktionen der App gehörte:

Verwalten von FUT-Mannschaften und Club-Items

Erstellung individueller Taktiken für die aktive FUT-Mannschaft

Lösen von SBCs (Squad Building Challenges)

ihr könnt einen "SBC-Schutz" auf Spieler anwenden. Damit lässt sich verhindern, dass ihr aus Versehen einen wichtigen Spieler in einer SBC einlöst.

Trading: Spieler und Items auf dem Transfermarkt suchen und kaufen

Team of the Week (TOTW) einsehen

alle Karten, Ranglisten und weitere Stats einsehen

Karten-Packs im FUT-Store kaufen (mit Coins oder FIFA Points)

Einlösen wöchentlicher Belohnungen aus Squad-Battles, Division Rivals und FUT Champions

per URL das eigene Team teilen

Ziele abschließen

Einsicht in den Fortschritt bei den neuen Saison-Aufgaben. Einige Aufgabe lassen sich direkt über die App abhaken.

Grundsätzlich könnt ihr die App also dazu nutzen, um euch vor dem Release euer Ultimate Team zusammenzustellen und daran herumzubasteln. Nach dem Release könnt ihr hier einfach und bequem auf Trading, Aufstellung, Challenges und mehr zurückgreifen.

FIFA 23 Release und Neuerungen

FIFA 23 erscheint für Vorbesteller*innen der Ultimate Edition und via EA Play für PS4/PS5, aktuelle Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC am 27. September. Der Release der Standard-Edition erfolgt am 30. September.

Weitere aktuelle Artikel zu FIFA 23:

Auf PS5 und Xbox Series X/S soll FIFA 23 dank Hypermotion 2 sogar noch realistischer werden. Zudem wird in FUT diesmal das Chemie-System komplett auf den Kopf gestellt, um für mehr Abwechslung und Rewards zu sorgen.

Werdet ihr die Apps nutzen?