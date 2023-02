FIFA 23: Das letzte Spiel der Reihe wird wohl auch das erfolgreichste

FIFA 23 markiert das Ende einer langjährigen Partnerschaft zwischen Electronic Arts und dem Fußballverband FIFA. In Zukunft müssen die Titel von EA ohne die offizielle Lizenz auskommen und die FIFA will ein eigenes Spiel auf den Markt bringen. FIFA 23 war der letzte Teil und bricht noch einmal einige Rekorde.

EA bekommt zum Abschied das bisher erfolgreichste FIFA

Das wohl größte FIFA ever: FIFA 23 soll sich auf dem besten Wege befinden, das bisher größte und damit erfolreichste Spiel der gesamten Reihe zu werden. Das hat zumindest CEO Andrew Wilson im Rahmen eines Koferenz-Calls so bekannt gegeben.

Dabei geht es vor allem um das dritte Quartal. Die Einnahmen des FIFA-Franchises sollen seit dem Jahresbeginn bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt bereits um 4 % gestiegen sein.

"Allein in Nordamerika sind die Einheiten-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 50 % gestiegen." (via: VGC)

Erneut besonders starkes Jahresende: Das dritte Quartal des Finanzjahres 2022 ging bis zum 31. Dezember und hat sich wohl besonders ausgezahlt. Das Spieler-Engagement in dieser Zeit sei ein neuer Rekord für die FIFA-Reihe.

Bereits der Launch war rekordverdächtig: Innerhalb der ersten sieben Tage nach Release sollen 10,3 Millionen Menschen FIFA 23 gespielt haben. Bei FIFA 22 waren es in den ersten zehn Tagen nur 9,1 Millionen.

Woran liegt's? Einerseits dürfte die Gewohnheit eine große Rolle spielen. Viele Fans kaufen alle FIFA-Titel, jedes Jahr – allein schon aufgrund der Aktualität. Andererseits hat 2022 auch die Fußballweltmeisterschaft der Herren stattgefunden. Mehr dazu:

Hier könnt ihr euch nochmal den Trailer zum WM-Update von FIFA 23 ansehen:

4:27 FIFA 23 - Neuer Trailer stellt alle Neuerungen des WM-Updates vor

FIFA-WM in Katar: An dieser Stelle möchten wir auf die schwierigen Umstände aufmerksam machen, die nicht nur zur Vergabe der Fußball-WM 2022 nach Katar geführt haben, sondern auch die Organisation, Vorbereitung und Austragung des Turniers begleiten. Für mehr Informationen empfehlen wir euch die ZDF-Reportage “Geheimsache Katar“, in der Sportjournalist Jochen Breyer und Autorin Julia Friedrichs vor Ort wichtigen Fragen rund um die Weltmeisterschaft nachgehen.

Was wird aus der FIFA-Reihe? Auch wenn EA nicht mehr mit der offiziellen Lizenz arbeitet, bringt der Publisher und Entwickler natürlich weiterhin neue Fußball-Spiele auf den Markt. Die heißen künftig allerdings EA Sports FC. Der Fußballverband FIFA will wohl aber auch ein eigenes Konkurrenzprodukt mit der offiziellen Lizenz in Stellung bringen.

Habt ihr FIFA 23 gekauft und in Game Geld ausgegeben? Was wünscht ihr euch für die Zukunft?