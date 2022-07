Final Fantasy 16 verzichtet auf rundenbasiertes Kampfsystem und das ist auch gut so

Ist das Kampfsystem ein Fluch oder ein Segen? Die Aussage, dass sich Final Fantasy 16 an der jüngeren Generation orientiert, dürfte bei vielen RPG-Veteranen für Augenrollen sorgen. Und das war tatsächlich auch meine erste Reaktion. Allerdings bin ich nach kurzem Überlegen zu dem Ergebnis gekommen, dass ich gar kein Interesse mehr an rundenbasierten AAA-RPGs habe. Für dieses Bedürfnis gibt es ja immer noch kleinere Titel wie Octopath Travaler.



Wie vermutlich viele von euch, nerven auch mich einige moderne Entwicklungen der Spieleindustrie. Der Abschied von rundenbasierten Kämpfen gehört jedoch nicht dazu. Ich habe kein Interesse zu sehen, wie die immer hübscheren Charaktermodelle in der Gegend herumstehen und nur darauf warten, eins übergezogen zu bekommen. In Kombination mit modernen Grafik-Engines wirkt das nicht mehr zeitgemäß.



Zudem steckt hinter Final Fantasy 16 offensichtlich ein großes Budget, und eine gewisse Massentauglichkeit ist deshalb Pflicht. Rundenbasierte Kämpfe sind inzwischen nunmal eine Nischenmechanik – und meiner Meinung nach zurecht.