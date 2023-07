Final Fantasy 16: Wand der Erinnerungen – Alle 22 Gegenstände finden für Trophäe 'Mein Schatz'

So vervollständigt ihr Clives Erinnerungs-Sammlung in FF16.

Sobald ihr in der Story von Final Fantasy 16 etwas weiter fortgeschritten seid, schaltet ihr die Wand der Erinnerungen in Clives Zimmer frei. Insgesamt 22 Erinnerungen müsst ihr sammeln, um sie zu vervollständigen und die Trophäe "Mein Schatz" zu erhalten. Die meisten Items bekommt ihr dabei für Nebenmissionen. Welche das sind und wie ihr sie freischaltet, lest ihr hier.

Alle 22 Sammelgegenstände für die Wand der Erinnerung

Wir führen euch hier alle 22 Gegenstände in der Reihefolge auf, wie sie an der Wand selbst (von links nach rechts) zu finden sind:

Der Schwur

Belohnung für Quest: Automatisch während der Hauptstory erhalten

Schild des Gehängten

Belohnung für Quest: Gesetz der Rache II

So schaltet ihr die Quest frei: Während der Hauptmission "Licht und Schatten" wird die Quest in Kielbrügg (Sanbrèque) bei Quinten freigeschaltet. Zuvor müsst ihr "Gesetz der Rache" abschließen.

Schild von Marthas Rast

Belohnung für Quest: Die Flamme neuer Hoffnung II

So schaltet ihr die Quest frei: Ab der Hauptmission "Die Überfahrt" könnt ihr die Quest von Martha in Marthas Rast (Rosaria) erhalten. Zuvor müsst ihr "Die Flamme neuer Hoffnung" abschließen.

Schild des Schleiers

Belohnung für Quest: Ein neues Joch II

So schaltet ihr die Quest frei: Sobald ihr in der Hauptmission "Zurück an der Quelle" mit Jill gesprochen habt, könnt ihr nach Nordstedt (Sanbrèque) reisen und die Mission von Isabelle annehmen. Zuvor müsst ihr "Ein neues Joch" abschließen.

Halstuch der Hüter der Flamme

Belohnung für Quest: Automatisch während der Hauptstory erhalten

Schild des Dornenkusses

Belohnung für Quest: Hasenjagd II

So schaltet ihr die Quest frei: Sobald ihr in der Hauptmission "Zurück an der Quelle" mit Jill gesprochen habt, könnt ihr in der Dalimil-Schänke (Dhalmekia) mit Lubor reden. Zuvor müsst ihr "Hasenjagd" abschließen.

Schild der roten Karawane

Belohnung für Quest: Feilschen um die Freiheit II

So schaltet ihr die Quest frei: Ab der Hauptmission "Die Überfahrt" könnt ihr mit Theodore in Boklad (Dhalmekia) sprechen. Zuvor müsst ihr "Feilschen um die Freiheit" bei Eloise abschließen.

Emblem der Ewigen

Belohnung für Quest: Ewige Pflicht II

So schaltet ihr die Quest frei: Sobald ihr in der Hauptmission "Zurück an der Quelle" mit Jill gesprochen habt, könnt ihr mit Cyril in Tabor (Dhalmekia) sprechen. Zuvor müsst ihr "Ewige Pflicht" abschließen.

Rostiger Helm

Belohnung für Quest: Wo ein Wille ist...

So schaltet ihr die Quest frei: Sobald ihr in der Hauptmission "Zurück an der Quelle" mit Jill gesprochen habt, könnt ihr die Mission von Joshua im Versteck erhalten.

Schneeasternkranz

Belohnung für Quest: Blumen für ein Lächeln

So schaltet ihr die Quest frei: Sobald ihr in der Hauptmission "Zurück an der Quelle" mit Jill gesprochen und die Nebenmission "Wo ein Wille ist..." mit Joshua beendet habt, startet ihr die Quest über den Brief "Sorge um Jill" in Clives Zimmer.

Cids Kelch

Belohnung für Quest: Alten Schulden

So schaltet ihr die Quest frei: Die Missionsreihe schaltet ihr durch den Brief "Unter vier Augen" in Clives Zimmer frei, nachdem ihr während der Hauptmission "Aus der Versenkung" die Aufgabe "Dampf ablassen III" beendet habt.

Luftschiff-Modell

Belohnung für Quest: Hoch hinaus

So schaltet ihr die Quest frei: Sobald ihr in der Hauptmission "Zurück an der Quelle" mit Jill gesprochen habt, bekommt ihr die Quest von den Kindern im Atrium des Verstecks.

Die Dreieinigkeit

Belohnung für Quest: Aller guten Dinge sind drei

So schaltet ihr die Quest frei: Sobald ihr in der Hauptmission "Zurück an der Quelle" mit Jill gesprochen habt, bekommt ihr die Quest von Onkel Byron in der Schankhalle im Versteck.

Stolas-Feder

Belohnung für Quest: Eines Prinzen Weg

So schaltet ihr die Quest frei: Habt ihr die Hauptmission "Zurück an der Quelle" erreicht und die Nebenmission "Eine unbequeme Wahrheit" für Vivan abgeschlossen, startet ihr die Mission über den Brief "Wiedergutmachung" in Clives Zimmer.

Vivians Barett

Belohnung für Quest: Eine unbequeme Wahrheit

So schaltet ihr die Quest frei: Sobald ihr in der Hauptmission "Zurück an der Quelle" mit Jill gesprochen habt, startet ihr die Mission über den Brief "Auf der Suche nach einem Buch" in Clives Zimmer.

Wintermet

Belohnung für Quest: Der große Bruder

So schaltet ihr die Quest frei: Habt ihr die Hauptmission "Zurück an der Quelle" erreicht und die Nebenmission "Späher in Spe" für Nazaire im Versteck abgeschlossen, erhaltet ihr die Quest von Gav in der Taverne des Verstecks.

Arzneikasten

Belohnung für Quest: /

So schaltet ihr das Item frei: Habt ihr die Hauptmission "Die Überfahrt" erreicht und die Nebenmissionen "Der Preis der Freiheit" und "Tränen der Gnade" für Rodrigue in der Krankenstube erledigt, müsst ihr nur mit Tarja in der Krankenstube sprechen und erhaltet den Arzneikasten.

Räuchergefäß aus Übersee

Belohnung für Quest: Auge um Auge

So schaltet ihr die Quest frei: Während der Hauptmission "Aus den Fugen" sprecht ihr im Versteck mit Götz nahe der Schmiede.

Martelles Äpfel

Belohnung für Quest: Die Früchte ihrer Arbeit

So schaltet ihr die Quest frei: Sobald ihr in der Hauptmission "Ein schwarzes Omen" mit Gav im Versteck gesprochen habt, bekommt ihr die Quest von Cormac im Garten des Verstecks.

Ambrosias Sattelzeug

Belohnung für Quest: Ein ritterlicher Vogel

So schaltet ihr die Quest frei: Sobald ihr in der Hauptmission "Ein schwarzes Omen" mit Martha in Marthas Rast gesprochen habt, bekommt ihr die Mission im gleichen Ort von Rowan.

Verkohltes Übungsschwert

Belohnung für Quest: Der treueste Freund

So schaltet ihr die Quest frei: Sobald ihr in der Hauptmission "Zurück an der Quelle" mit Jill gesprochen habt, startet ihr die Mission über den Brief "Schlechte Stimmung" in Clives Zimmer.

Der Kreis des Malius

Belohnung für Quest: /

So schaltet ihr das Item frei: Den letzten Sammelgegenstand bekommt ihr, wenn ihr alle sieben Chronolithen gefunden und ihre Prüfungen bestanden habt.

Das sind die Fundorte: In Rosaria findet ihr einen Chronolithen in Grünbünden. In Sanbréque sind sie im Osten des Norvent-Plateaus und im Westen der Kaiserauen. In Dhalmekia findet ihr sie ganz im Norden der Velkroy-Wüste und im oberen Abschnitt des Drakos-Beckens. In Waluth sind sie im Grimmkessel und südlich vom Hexenhain.