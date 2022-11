Final Fantasy 16 bekommt New Game Plus und macht es euch richtig schwer

Final Fantasy 16 lässt zwar noch mehrere Monate auf sich warten, der Produzent des Spiels, Hiroshi Takai, hat jetzt aber schon einmal in einem Interview verraten, dass der neuste Teil des JRPGs einen New Game Plus-Modus beinhalten wird. Der stellt euch allerdings auch vor neue Herausforderungen.

Stärkere Gegner machen euch das Leben schwer

Der Modus, der häufig erst mit einem Patch nachgeliefert wird, sei hier, laut Takai, von Anfang an am Start. In einem Interview für die japanische Website 4Gamer hat der Produzent bestätigt, dass ihr nach eurem ersten Run, direkt mit dem NG+ Modus loslegen könnt. Dabei bleiben euch alle erlernten Skills, sowie all eure Waffen und deren Fähigkeiten komplett erhalten.

Die werdet ihr auch bitter nötig haben, denn die Gegner sollen in besagtem Modus deutlich stärker werden und eure Fähigkeiten an der Klinge auf die Probe stellen. Wie genau das aussehen soll und ob ihr dabei zusätzliche Belohnungen z.B. in Form neuer Waffen erhalten werdet, hat Takai bisher noch nicht verraten.

Als kleinen Vorgeschmack, könnt ihr euch hier den Trailer zu den Hybrid-Formen in FF16 reinziehen:

4:30 Final Fantasy 16 - Pure Gänsehaut: Neuer Trailer zeigt erstmals die mächtigen Hybrid-Formen

Hard Mode auch beim ersten Playthrough

Wenn ihr die ultimative Herausforderung sucht, könnt ihr auch schon beim ersten Durchlauf den Schwierigkeitsgrad nach oben schrauben, denn auch ein Hard Mode soll auch direkt im Spiel wählbar sein. Auch dazu hat Hiroshi Takai sich nicht weiter geäußert, also abwarten und sicherheitshalber die Frustrationsgrenze schon einmal etwas nach oben verschieben.

Final Fantasy 16 soll im Sommer 2023 für den PC und die PS5 erscheinen, auf ein genaueres Datum warten wir noch. Wie Takai in einem anderen Interview aber erzählt hat, sei das Spiel schon zu 95% fertiggestellt. Auch zur Spielzeit gibt es bereits Infos, alles dazu lest ihr in unserem Artikel dazu.

Zu guter letzt könnt ihr euch in unserem Überblick zum Spiel genau diesen verschaffen und alles zu Story, Gameplay und mehr erfahren, zumindest alles, was bereits bekannt ist.

Jetzt aber zu euch: Werdet ihr die Herausforderung suchen oder fokussiert ihr euch lieber auf die Story?