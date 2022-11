Final Fantasy 16 Spielzeit - So lange braucht ihr laut Director für die Story

Anders als Final Fantasy 15 wird der sechszehnte Hauptteil von Square Enix' Rollenspielreihe zwar keine Open World bieten, trotzdem fällt Final Fantasy 16 laut Square Enix nicht gerade kurz aus. Hiroshi Takai, der Director des kommenden PS5- und PC-Abenteuers, hat im Interview mit dem italienischen Magazin Everyeye (via Comicbook) die Spielzeit verraten, und so viel sei vorab gesagt: Final Fantasy-Fans bekommen laut Takai wie gewohnt ordentlich zu tun.

Final Fantasy 16 - Spiellänge der Story + Gesamtspielzeit

Spielzeit der Story: 35 bis 40 Stunden

Spielzeit mit allen optionalen Aufgaben: 70+ Stunden

Laut Takai soll Final Fantasy 16 "jede Menge" optionale Aufgaben bieten, sodass ihr insgesamt über 70 Stunden beschäftigt seid. Welche Nebentätigkeiten uns dabei genau erwarten, ist nicht bekannt.

Ebenfalls neu ist, dass das Action-RPG einen New Game Plus-Modus bieten wird. Heißt: Nach dem Ende der Story könnt ihr eure Ausrüstung sowie Abilities behalten und damit ein neues Spiel starten. Wie Takai im Interview erwähnt, müssen wir uns im New Game Plus-Modus stärkeren Gegnern stellen als zuvor. Wie groß die Herausforderung im NG+ letztendlich ausfällt und ob besondere Belohnungen beispielsweise in Form von speziellen Waffen winken, ist noch nicht bekannt.

Damit reiht sich Final Fantasy 16 in Sachen Spielzeit und Umfang zwischen FF 15 und FF 13 ein. Zum Vergleich haben wir euch mal die Spielzeiten der letzten beiden Hauptableger der Final Fantasy-Reihe hier noch einmal aufgeführt:

Final Fantasy 15 (via Howlongtobeat):

Story: 28 Stunden

Story + optionale Aufgaben: 53 Stunden

Final Fantasy 13 (via Hownlongtobeat):

Story: 48 Stunden

Story + optionale Aufgaben: 61,5 Stunden

Alle weiteren bekannten Infos zu Final Fantasy 16

Den aktuellen Trailer zu Final Fantasy 16 könnt ihr euch hier ansehen:

4:30 Final Fantasy 16 - Pure Gänsehaut: Neuer Trailer zeigt erstmals die mächtigen Hybrid-Formen

Final Fantasy 16 soll im Sommer 2023 für die PS5 und den PC erscheinen, ein genaues Release-Datum steht allerdings noch aus. Wie Takai in einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu (via IGN) verrät, sei das Spiel allerdings bereits "zu 95 Prozent fertiggestellt", konkrete Infos zum Release soll es noch vor Jahresende geben.

Alle Infos zum Gameplay von Final Fantasy 16, zur Story und mehr findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht.

Was sagt ihr zur Spielzeit von Final Fantasy 16?