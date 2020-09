Final Fantasy 16 - Release, Gameplay & mehr: Alle Infos zum neuen RPG

Auch nach über 30 Jahren ist noch lange nicht Schluss. Mit Final Fantasy 16 wurde im großen PS5 Showcase (16.09.2020) der neueste Ableger der langlebigen RPG-Reihe angekündigt. Nach allerlei Gerüchten rund PS5-Exklusivität wissen wir nun endlich mehr. Alle wichtigen (und vor allem offiziellen) Infos zum Spiel haben wir hier für euch zusammengetragen.

Final Fantasy 16: Release & Plattformen

Wann erscheint Final Fantasy 16? Einen festen Releasetermin gibt es derzeit noch nicht. Allzu lange soll es aber nicht dauern. Denn wie Producer Naoki Yoshida angab, habe man sich bewusst dazu entschieden, bereits im Ankündigungstrailer echte Spielszenen zu zeigen. Einfach nur, um skeptische Kommentare zu verhindern, dass das Final Fantasy 16 erst "in 2035" erscheine.

Laut Bloomberg-Reporter Jason Schreier soll Final Fantasy 16 schon seit vier Jahren in Entwicklung sein. Womöglich kommt das RPG also früher als gedacht - schätzungsweise 2022. Aber das ist bislang nur reine Spekulation.

Für welche Plattformen erscheint Final Fantasy 16? Die Gerüchte haben sich bewahrheitet und daher wird der neue Ableger zunächst PS5-exklusv. Diese Exklusivität ist aber zeitlich begrenzt, später soll Final Fantasy 16 auch für den PC erscheinen. Ein möglicher Release auf Xbox Series X/S ist derzeit unklar. Auch Current-Gen-Versionen scheinen nicht geplant zu sein.

Was ist Final Fantasy 16 für ein Spiel?

Final Fantasy ist nicht gleich Final Fantasy. Und deswegen ist auch die Frage spannend, was für eine Art Rollenspiel der neue Ableger denn nun wird. Mit den gefeierten Final Fantasy 14: A Realm Reborn-Veteranen Naoki Yoshida (Producer) und Hiroshi Takai (Director) an der Spitze dürfte es daher nicht verwundern, wenn der Ersteindruck an das MMORPG erinnert.

Noch einmal zur Auffrischung: Hier ist der 1. Trailer zu Final Fantasy 16

Worum wird es in der Story gehen?

Anders als die jüngeren Ableger wird Final Fantasy 16 auf ein klassisches High Fantasy-Setting setzen, ganz ohne Cyberpunk oder Sci-Fi-Elementen. Königreiche, Prinzen, Leibwachen, Ritter, Kristalle und Magie - so wie wir es schon lange nicht mehr bei einem Final Fantasy-Spiel hatten.

Was ich davon halte, könnt ihr übrigens hier nachlesen:

108 5 Mehr zum Thema Final Fantasy 16 ist endlich wieder Fantasy & wird endlich wieder gut

Tatsächliche Details zum Plot sind aber noch rar gesäht. Aus dem Trailer ersichtlich ist aber, dass die sogenannten Eikons eine große Rolle spielen werden. Die stellen die Beschwörungen dar, die wir aus anderen Final Fantasy-Ablegern kennen. In Final Fantasy 16 sind Eikons offenbar an bestimmte Personen gebunden, die an bestimmten Tätowierungen auf der Haut zu erkennen sind.

Pro Element scheint es ein Eikon zu geben, beispielsweise Shiva für das Element Eis. Mit Phönix und Ifrit tauchen plötzlich aber zwei Feuer-Eikons auf, was das Gleichgewicht der Welt gefährdet. Ob und wie diese Eikons dann auch noch in die zu erwartenden politischen Ränkespiele involviert sind, bleibt abzuwarten. So oder so macht Final Fantasy 16 bisher aber einen seriösen Eindruck, der an das Fantasy-Epos Game of Thrones erinnert.

Was wissen wir bislang über das Gameplay?

Final Fantasy 16 setzt auf ein action-orientiertes Kampfsystem, das in Echtzeit abläuft. Rundenbasierte Taktikkämpfe gibt es in Final Fantasy 16 nicht mehr zu finden. Passend dazu steht die Personalie Ryota Suzuki im Raum, seines Zeichens Designer bei Devil May Cry 5. Offenbar können wir uns also auf kombo-lastige Nahkampf-Action einstellen.

Bislang ist nur ein spielbarer Charakter bekannt. Aber schon in Final Fantasy 15 gab es die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Party-Mitgliedern zu wechseln, die womöglich ihre ganz eigenen Kampfstile haben. Ebenfalls interessant werden wohl die sogenannten "Eikons" sein, die wir aus anderen Final Fantasy-Ablegern als Bestia oder Eidolons kennen.

Abgesehen von möglichen Beschwörungen, scheint sich der Hauptcharakter auch mit den Fähigkeiten der Eikons ausstatten zu können. Somit werden Feuerattacken (Ifrit) oder auch Erdattacken (Titan) möglich. Ob wir diese Fähigkeiten aber frei zuweisen können ist unklar.

Freut ihr euch auf Final Fantasy 16? Habt ihr bestimmte Wünsche zum Spiel?