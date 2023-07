Elementarschwächen gehören zur FF-Reihe für viele einfach dazu.

Final Fantasy 16 geht an vielen Stellen andere Wege als seine Vorgänger, nicht zuletzt beim Kampfsystem. Während schon FF15 eher actionlastig angelegt war, setzt der neueste Teil voll und ganz auf ein Echtzeitkampfsystem. Die Neuerung kommt bei vielen alten und neuen Fans auch ziemlich gut an – allerdings vermisst so mancher auch klassische Elemente wie etwa die Elementarschwächen.

'So viele verpasste Chancen': FF16-Fans wünschen sich mehr Taktik

In einem Reddit-Thread haben sich jede Menge Fans zusammengefunden, um über das Kampfsystem des Spiels zu diskutieren.

Einen großen Kritikpunkt gibt es hier: FF16 vernachlässige seine Mechaniken zu sehr. Wie Thread-Ersteller Evanz111 betont, habe der Fan zwar sehr viel Spaß mit dem Spiel, vermisse aber auch die Tiefe alter Teile:

"Es ist mir richtig aufgefallen, als ein Feind Giftatem eingesetzt hat, es mich aber gar nicht vergiftet hat, weil Statuseffekte in diesem Spiel gar nicht existieren."

Auch die Zauber sind hier ein weiteres Beispiel: Zwar gibt jede Esper Clive ein anderes Element, aber alle Zauber richten den gleichen Schaden an und bewegen sich mit der gleichen Geschwindigkeit. Als Verbesserungswunsch nennt der Fan hier etwa die Möglichkeit, dass Feuer Schaden über einen gewissen Zeitraum anrichten oder Wind Gegner in die Luft heben könnte.

Nicht komplett ohne Statuseffekte: Tatsächlich gibt es durchaus einige klassische Statuseffekte im Spiel. Die können jedoch nur von bestimmten Feinden eingesetzt werden und stellen eher eine Hürde für Clive dar. So wirken vereinzelte Feinde Protes auf ihre Kameraden, das wir mit Esper-Attacken durchbrechen müssen. Andere können die Angriffskraft von Gegnern erhöhen.

Allerdings können wir hier meist nicht wie in klassischen Teilen der Reihe mit der richtigen Schwäche gegenhalten. Zauber wie Medica oder Gemach etwa fehlen komplett.

Das sagen weitere Stimmen: Auch andere Fans im Thread stimmen zu. User justcasthelucas etwa ist über die verpassten Chancen traurig und hätte sich Clive als Rotmagier gewünscht – ein Beruf, der in der Reihe sowohl in Magie als auch Schwertkampf bewandt ist. Clive hätte seine physischen Attacken dann verstärken können, indem er das richtige Element auf sein Schwert wirkt.

Andere sind besonders von den klassischen Monstern im Spiel enttäuscht. Ein Fan merkt etwa an, wie falsch es sich anfühle, einen Bomber mit Feuer zu erledigen, während ein anderer den Morbol-Bosskampf als größte Enttäuschung nennt.

Immerhin sind Morbols in der Reihe dafür bekannt, mit ihrem Atem gleich eine ganze Reihe an Statusveränderungen wie Gift, Verwirrung, Blindheit oder Stille auszulösen. In Final Fantasy 16 verursacht der Angriff lediglich Schaden.

Fehlen euch die Elementarschwächen in Final Fantasy 16 ebenfalls und gibt es noch andere klassische Elemente, die ihr gern gesehen hättet?