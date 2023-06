Final Fantasy 16: Gallertartige Masse bekommen – diesen Jagdauftrag müsst ihr dafür abschließen

So findet ihr den Puddingprinz und bekomtm die Gallertartige Masse in FF16.

Das Schmieden in Final Fantasy 16 ist in den meisten Fällen ziemlich simpel. Für einige besonders starke Ausrüstungsgegenstände müsst ihr aber auf die Jagd nach Materialien gehen. So auch bei den Armreifen der Drachentöterin, deren Bauplan ihr für den Abschluss der Quest "Seines Glückes Schmied" bekommt. Wo ihr die Gallertartige Masse für das Accessoire findet, lest ihr hier.

Den Wabbeligen Tod finden und Gallertartige Masse bekommen

Diese Zutaten braucht ihr für die Armreife der Drachentöterin:

1x Drachenkralle

1x Gallertartige Masse

20x Dornenmuschel-Schale

1x Rotlegierung

Die meisten Gegenstände solltet ihr bereits haben, nur die Gallertartige Masse könnt ihr nicht einfach so in der Spielwelt finden. Stattdessen ist sie an den Jagdauftrag "Der Wabbelige Tod" gebunden, der euch den Puddingprinz jagen lässt.

Ihr findet den Pudding in der Kaiserlichen Provinz Rosaria. Reist hier einfach zum Schnellreisepunkt "Fels Falkenschrei" und lauft in den Norden des gleichnamigen Gebiets. Hinter einem Vorsprung wartet dann der Puddingprinz auf euch. Hier ist sein Fundort auf der Karte:

Je nach eurem Level und Ausrüstung ist der Kampf durchaus etwas kniffliger, immerhin hat der Puddingprinz den Rang A, ist Level 38 und setzt starke Magie ein. Dafür belohnt er euch auch mit haufenweise Erfahrungspunkten, 12.000 Gil und der Gallertartigen Masse.

Armreife der Drachentöterin herstellen

Jetzt könnt ihr zurück zum Schmied gehen. Die restlichen Zutaten sollten in den meisten Fällen kein Problem sein. Von Dornenmuschel-Schalen solltet ihr genug haben, sonst könnt ihr sie später auch bei Charon kaufen. Drachenkralle bekommt ihr, wenn ihr Wyvern und andere Drachen besiegt oder den Jagdauftrag "Fratzenteufel" abschließt.

Rotlegierung habt ihr als Belohnung für das Erlegen des Hippogryphs in der Quest "Seines Glückes Schmied" bekommen. Alternativ winkt es als Belohnung für die Nebenmission "Ein Bad in Dampf" oder die Jagdziele Der wandelnde Hügel, Der Zehnschläger oder Das Heilige Horn.