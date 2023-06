Final Fantasy-Fans können nicht nur Pizzakartons im FF16-Look bestellen, sondern auch eine PS5 gewinnen.

Final Fantasy 16-Publisher Square Enix greift tief in die Trickkiste. Um die Werbetrommel für das kommende Fantasy-RPG zu rühren, gibt es nicht nur Kooperationen mit Energy-Drinks und Restaurantketten, sondern jetzt auch mit einem Pizzalieferdienst – sogar hier in Deutschland. Wer sich also innerhalb der nächsten Wochen eine Pizza bestellt, könnte einen Karton mit Final Fantasy 16-Motiv geschickt bekommen. Ein Gewinnspiel mit Chance auf eine PS5 gibt es ebenfalls.

Final Fantasy 16 auf dem Pizzakarton: Auch in Deutschland könnt ihr die Werbung sehen

Darum geht's: Final Fantasy 16 erscheint in Kürze und dementsprechend wird jetzt kurz vor Release nochmal ordentlich Werbung gemacht. Eine Final Fantasy 16-Demo könnt ihr jetzt schon spielen, und zwar mehrere Stunden lang. Was euch im Fantasy-RPG genau erwartet, seht ihr hier:

11:17 Das nächste große Rollenspiel kommt noch diesen Monat: Final Fantasy 16 Preview

Damit sich die angeblichen Sorgen rund um die Vorbesteller-Zahlen zu FF16 nicht bewahrheiten, könnte sich die Marketing-Abteilung gefragt haben, wie sie die Leute zum Kaufen animieren. Dabei sind sie vielleicht bei der Frage gelandet, was eigentlich wirklich alle mögen. Die simple Antwort: Pizza.

Da liegt es natürlich nahe, eine entsprechende Kooperation mit einem Lieferdienst anzukurbeln. Gesagt, getan: Wie jpgames berichtet, können ab sofort auch in Deutschland Pizzakartons mit Final Fantasy 16-Motiv bei euch eintrudeln, wenn euch der Heißhunger auf eine Pizza packt und ihr bei Call a Pizza bestellt.

So sollen die Kartons dann aussehen:

Hier seht ihr die Final Fantasy 16-Werbung auf dem Call-a-Pizza-Karton. (Bild: jpgames)

Ein Gewinnspiel gibt es auch: Die Kooperation beschränkt sich nicht auf simple Werbung auf den Pizza-Pappkartons. Ihr könnt auch an einem Gewinnspiel teilnehmen und zum Beispiel eine PS5 und natürlich Final Fantasy 16 gewinnen. Zu den Preisen zählen sowohl die limitierte Collector's Edition des PS5-Spiels als auch die Standard-Version von Final Fantasy 16.

Nicht das erste Mal: Selbstverständlich sind Square Enix nicht die ersten Menschen, die auf so eine Idee gekommen sind. Auch nicht im Videospielbereich. Es gab zum Beispiel schon eine Kooperation mit Call a Pizza samt Werbe-Aufdruck auf den Kartons, als Call of Duty: Warzone neu veröffentlicht wurde. Im Hinblick auf Filme und Co. ist so etwas natürlich auch schon öfter vorgekommen.

Wie findet ihr die Kartons? Würdet ihr euch vielleicht sogar extra dort eine Pizza bestellen, auch wenn sich so ein Karton natürlich nicht gut aufbewahren lässt?